15:48 • 6090 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 12364 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 12677 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 22461 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 19375 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 14760 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 16353 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 13001 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 22618 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11185 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Самые сложные вопросы всегда остаются напоследок: Рубио о переговорах по прекращению войны в Украине

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса в переговорах по прекращению войны в Украине, однако отметил, что самые сложные вопросы остаются напоследок. Он подчеркнул, что войны заканчиваются капитуляцией или переговорным урегулированием, и в данном случае только переговоры могут завершить конфликт.

Самые сложные вопросы всегда остаются напоследок: Рубио о переговорах по прекращению войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что в переговорах по прекращению войны в Украине достигнут прогресс, однако впереди еще много работы, и самые сложные вопросы останутся напоследок, передает УНН.

Я считаю, что мы достигли прогресса, но впереди еще много работы, и, очевидно, самые сложные вопросы всегда остаются напоследок 

- сказал Рубио.

Он заявил, что войны, как правило, заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путем переговорного урегулирования.

Мы не видим капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну. Переговорное урегулирование требует двух вещей: чтобы обе стороны что-то получили от этого и чтобы обе стороны чем-то уступили, и мы пытаемся понять, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина, и что Украина ожидает получить. В конечном итоге решение будет зависеть от Украины и от России, а не от США. Такова роль, которую мы пытаемся играть в этом процессе, и именно поэтому вы видите так много встреч, которые сейчас проходят 

- добавил Рубио.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым сегодня проведут очередной этап консультаций с американской стороной. Переговоры, которые пройдут в Майами, сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Марко Рубио
Соединённые Штаты
Украина