Самые сложные вопросы всегда остаются напоследок: Рубио о переговорах по прекращению войны в Украине
Киев • УНН
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса в переговорах по прекращению войны в Украине, однако отметил, что самые сложные вопросы остаются напоследок. Он подчеркнул, что войны заканчиваются капитуляцией или переговорным урегулированием, и в данном случае только переговоры могут завершить конфликт.
Я считаю, что мы достигли прогресса, но впереди еще много работы, и, очевидно, самые сложные вопросы всегда остаются напоследок
Он заявил, что войны, как правило, заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путем переговорного урегулирования.
Мы не видим капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну. Переговорное урегулирование требует двух вещей: чтобы обе стороны что-то получили от этого и чтобы обе стороны чем-то уступили, и мы пытаемся понять, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина, и что Украина ожидает получить. В конечном итоге решение будет зависеть от Украины и от России, а не от США. Такова роль, которую мы пытаемся играть в этом процессе, и именно поэтому вы видите так много встреч, которые сейчас проходят
