Самые сложные вопросы всегда остаются напоследок: Рубио о переговорах по прекращению войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что в переговорах по прекращению войны в Украине достигнут прогресс, однако впереди еще много работы, и самые сложные вопросы останутся напоследок, передает УНН.

Он заявил, что войны, как правило, заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путем переговорного урегулирования.

Мы не видим капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну. Переговорное урегулирование требует двух вещей: чтобы обе стороны что-то получили от этого и чтобы обе стороны чем-то уступили, и мы пытаемся понять, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина, и что Украина ожидает получить. В конечном итоге решение будет зависеть от Украины и от России, а не от США. Такова роль, которую мы пытаемся играть в этом процессе, и именно поэтому вы видите так много встреч, которые сейчас проходят