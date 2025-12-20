В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
Киев • УНН
Украинская делегация завершила серию переговоров в США с американскими и европейскими партнерами. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о договоренности относительно дальнейших шагов и продолжения совместной работы.
Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал Президента Украины
По его словам, стороны договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время.
Напомним
Ранее сообщалось, что Секретарь СНБО Рустем Умеров и генерал-лейтенант Андрей Гнатов проведут консультации с американской стороной в Майами. Переговоры сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.
