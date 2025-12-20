$42.340.00
"Мир лучше войны, но не любой ценой": Зеленский заявил, что соглашения еще нет, и указал, что нужно для его действенности

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что нужно для действенности мирного соглашения. Он подчеркнул, что для Украины важен справедливый и прочный мир с сильными гарантиями безопасности.

"Мир лучше войны, но не любой ценой": Зеленский заявил, что соглашения еще нет, и указал, что нужно для его действенности

Мир лучше войны, но не любой ценой. Мирное соглашение есть, когда оно существует не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена - это значит, что есть соглашение. Сегодня соглашения нет, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, пишет УНН.

Мир лучше войны, но не любой ценой, потому что мы уже заплатили высокую цену. Для нас важен мир справедливый, прочный, чтобы нельзя было нарушить его еще одним желанием путина или еще одного путина

- сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Президент подчеркнул, что "да, это очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности для этого, чтобы исключить даже мысль и физическую возможность снова прийти к нам с агрессией".

Поэтому не просто соглашение, оно хорошее, плохое. Вопрос для кого, (...) для кого хорошее, (...) для кого плохое. Я не хочу это, честно, характеризовать. Его может не быть. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена - это значит, что есть соглашение

- отметил Зеленский.

И указал: "Потому что, ну, Будапештский меморандум - это я не считаю, что это соглашение было. Я считаю, что это была бумажка. Почему? Потому что агрессия, потому что у нас оккупировали наши территории, и погибло очень много людей. И нас не защитило это соглашение. Значит, я не считаю, что оно, ну, сильное или действенное. Поэтому для меня соглашение - это не просто подписать".

"Много вещей, там несколько договоренностей, несколько документов, гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки и европейцев. Проголосованный, поддержанный в Конгрессе", - указал Президент.

По его словам, "также надо все равно знать детали, что будет, если "русские" придут с агрессией, начнут еще раз войну, как американцы, европейцы, как будут реагировать". "Как будут реагировать украинцы - уже понятно. Как будут реагировать партнеры, какой deterrence package будет у Украины, что будет находиться на территории Украины, как укомплектована будет наша армия, насколько сильна, какие у нас будут запасы, на что мы можем рассчитывать, какой пакет санкций будет вводиться одновременно против агрессора. То есть вот поэтому здесь не про "соглашение" - ни хорошее, ни плохое. Я считаю, что соглашение должно быть для Украины справедливое и действенное", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

