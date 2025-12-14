Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з Україною щодо мирного плану

$42.270.00
49.520.00
ukenru
19:10 • 4118 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 15977 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 26486 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 44956 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 70160 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49306 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 44914 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 36731 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20900 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19614 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.4м/с
93%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський14 грудня, 11:06 • 4898 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 8874 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 16:59 • 4310 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 12779 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo17:23 • 6044 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 48250 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 58420 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 52142 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 61732 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 86179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ентоні Албаніз
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 1590 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 25437 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 27575 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 32268 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 66669 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з Україною щодо мирного плану

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах з українською делегацією в Берліні. Повторна зустріч відбудеться 15 грудня.

Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з Україною щодо мирного плану

Спеціальний посланник президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією в Берліні та підтвердив, що у понеділок, 15 грудня відбудеться повторна зустріч. Про це інформує УНН з посиланням на допис Віткоффа у соцмережі Х (Twitter).

Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером і делегаціями США та України тривала понад п’ять годин. Сторони провели поглиблені обговорення плану мирного врегулювання, економічних питань та інших тем. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США. 

Переговори щодо можливого припинення вогню між Україною та росією, розпочаті в Берліні за участю Зеленського та представників адміністрації Трампа, продовжаться у понеділок. Конкретні пропозиції поки невідомі, росія ставиться до переговорів з підозрою.

Зеленський: Україна не веде переговорів з росіянами напряму14.12.25, 12:26 • 2830 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Стів Віткофф
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін