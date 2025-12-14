Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з Україною щодо мирного плану

Спеціальний посланник президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією в Берліні та підтвердив, що у понеділок, 15 грудня відбудеться повторна зустріч. Про це інформує УНН з посиланням на допис Віткоффа у соцмережі Х (Twitter).

Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером і делегаціями США та України тривала понад п’ять годин. Сторони провели поглиблені обговорення плану мирного врегулювання, економічних питань та інших тем. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США.

Переговори щодо можливого припинення вогню між Україною та росією, розпочаті в Берліні за участю Зеленського та представників адміністрації Трампа, продовжаться у понеділок. Конкретні пропозиції поки невідомі, росія ставиться до переговорів з підозрою.

