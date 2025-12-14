Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с Украиной по мирному плану
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской делегацией в Берлине. Повторная встреча состоится 15 декабря.
Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что в понедельник, 15 декабря, состоится повторная встреча. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Виткоффа в соцсети Х (Twitter).
Встреча в Берлине между президентом Зеленским, специальным посланником Виткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями США и Украины длилась более пяти часов. Стороны провели углубленные обсуждения плана мирного урегулирования, экономических вопросов и других тем. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча
Напомним
В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США.
Переговоры о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, начатые в Берлине с участием Зеленского и представителей администрации Трампа, продолжатся в понедельник. Конкретные предложения пока неизвестны, Россия относится к переговорам с подозрением.
