Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с Украиной по мирному плану

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской делегацией в Берлине. Повторная встреча состоится 15 декабря.

Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с Украиной по мирному плану

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что в понедельник, 15 декабря, состоится повторная встреча. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Виткоффа в соцсети Х (Twitter).

Встреча в Берлине между президентом Зеленским, специальным посланником Виткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями США и Украины длилась более пяти часов. Стороны провели углубленные обсуждения плана мирного урегулирования, экономических вопросов и других тем. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча

- говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США. 

Переговоры о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, начатые в Берлине с участием Зеленского и представителей администрации Трампа, продолжатся в понедельник. Конкретные предложения пока неизвестны, Россия относится к переговорам с подозрением.

Зеленский: Украина не ведет переговоров с россиянами напрямую14.12.25, 12:26

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Берлин