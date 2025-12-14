Зеленський у Берліні розпочав зустріч із посланцем президента США Віткоффом та зятем Трампа Кушнером

У Берліні стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Про початок переговорів український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фотографії.

Зустріч відбувається на тлі міжнародного мирного саміту в столиці Німеччини, куди Зеленський прибув сьогодні.

Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією