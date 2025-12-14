$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 5012 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 11298 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 32831 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 57763 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 40944 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 39939 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 32708 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20083 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19000 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16643 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський у Берліні розпочав зустріч із посланцем президента США Віткоффом та зятем Трампа Кушнером

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрічається у Берліні зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Переговори відбуваються на тлі міжнародного мирного саміту.

Зеленський у Берліні розпочав зустріч із посланцем президента США Віткоффом та зятем Трампа Кушнером

У Берліні стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Про початок переговорів український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фотографії.

Зустріч відбувається на тлі міжнародного мирного саміту в столиці Німеччини, куди Зеленський прибув сьогодні.

Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією14.12.25, 14:42

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Дональд Трамп
Німеччина
Берлін