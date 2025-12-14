Зеленский в Берлине начал встречу с посланником президента США Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером

В Берлине стартовала встреча Президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

О начале переговоров украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фотографии.

Встреча проходит на фоне международного мирного саммита в столице Германии, куда Зеленский прибыл сегодня.

Зеленский прибыл в Германию на встречу с американской делегацией