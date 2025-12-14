Зеленский в Берлине начал встречу с посланником президента США Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встречается в Берлине со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры проходят на фоне международного мирного саммита.
В Берлине стартовала встреча Президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
О начале переговоров украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фотографии.
Встреча проходит на фоне международного мирного саммита в столице Германии, куда Зеленский прибыл сегодня.
Зеленский прибыл в Германию на встречу с американской делегацией14.12.25, 14:42 • 1958 просмотров