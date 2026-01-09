российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов
Киев • УНН
В ночь на 9 января ряд российских городов оказались под атакой дронов. В белгороде после ракетной атаки произошел блэкаут, в орле взрывы зафиксированы в районе ТЭЦ.
В ночь на пятницу, 9 января, ряд российских городов оказались под атакой дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Так, белгород и прилегающие поселки охватил блэкаут после ракетной атаки, сообщается об ударе по подстанциям и ТЭЦ.
В белгороде блэкаут после ракетной тревоги
Атаке также подвергся орел - там произошли взрывы в районе теплоэлектростанции.
В орел в очередной раз прилетели добрые ракеты. Быть добру. Сообщают о взрывах в районе ТЭЦ и проблемах со светом
Напомним
Накануне Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Осколнефтеснаб" в Белгородской области рф и склада материально-технических средств в Донецкой области. Нефтебаза обеспечивала топливом армию оккупантов.
В Белгороде ракеты атаковали ТЭЦ: в городе перебои со светом15.12.25, 01:30 • 5947 просмотров