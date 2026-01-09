российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов

$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 января, 17:08 • 19821 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 25063 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 26538 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 33867 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 22816 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 16777 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 14006 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18206 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14202 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 53332 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.7м/с
89%
727мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изуродовал лицо пациентки во время подтяжки бровей и операции на носу: в Киеве сообщили о подозрении пластическому хирургу8 января, 14:11 • 4638 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 20254 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию8 января, 15:47 • 13175 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 12252 просмотра
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности22:20 • 5994 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 12355 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 19821 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 20361 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 33867 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 73371 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Венесуэла
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 38503 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 41933 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 65504 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 84551 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 125889 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка

российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В ночь на 9 января ряд российских городов оказались под атакой дронов. В белгороде после ракетной атаки произошел блэкаут, в орле взрывы зафиксированы в районе ТЭЦ.

российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов

В ночь на пятницу, 9 января, ряд российских городов оказались под атакой дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Так, белгород и прилегающие поселки охватил блэкаут после ракетной атаки, сообщается об ударе по подстанциям и ТЭЦ.

В белгороде блэкаут после ракетной тревоги

- говорится в одном из сообщений.

Атаке также подвергся орел - там произошли взрывы в районе теплоэлектростанции.

В орел в очередной раз прилетели добрые ракеты. Быть добру. Сообщают о взрывах в районе ТЭЦ и проблемах со светом

- пишут очевидцы.

Напомним

Накануне Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Осколнефтеснаб" в Белгородской области рф и склада материально-технических средств в Донецкой области. Нефтебаза обеспечивала топливом армию оккупантов.

В Белгороде ракеты атаковали ТЭЦ: в городе перебои со светом15.12.25, 01:30 • 5947 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия