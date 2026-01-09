$42.720.15
8 января, 17:08 • 20327 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 25854 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 26989 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 34405 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 23132 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 16922 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 14123 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18247 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14230 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 53433 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Эксклюзивы
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В результате атаки БПЛА на Киев погибли по меньшей мере два человека. Пострадали пятеро, разрушен подъезд жилого дома.

Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 9 декабря погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Днепровском районе в результате попадания БпЛА в трехэтажный жилой дом произошло разрушение одного подъезда и возник пожар.

Из дома эвакуировали 29 человек. Экстренные службы работают на месте

- рассказал Кличко.

Он добавил, что количество пострадавших возросло до пяти. Троим из них медики оказали помощь на месте, двоих - госпитализировали.

В свою очередь начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе в результате поражения вражеской целью произошло возгорание на 15 этаже 16-этажного дома, а также фиксируется возгорание гаражей.

Напомним

В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.

Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"08.01.26, 23:57 • 3884 просмотра

Вадим Хлюдзинский

