Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА на Киев погибли по меньшей мере два человека. Пострадали пятеро, разрушен подъезд жилого дома.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 9 декабря погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Днепровском районе в результате попадания БпЛА в трехэтажный жилой дом произошло разрушение одного подъезда и возник пожар.
Из дома эвакуировали 29 человек. Экстренные службы работают на месте
Он добавил, что количество пострадавших возросло до пяти. Троим из них медики оказали помощь на месте, двоих - госпитализировали.
В свою очередь начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе в результате поражения вражеской целью произошло возгорание на 15 этаже 16-этажного дома, а также фиксируется возгорание гаражей.
Напомним
В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.
