Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 9 грудня загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА в триповерховий житловий будинок сталося руйнування одного підʼїзду та виникла пожежа.

З будинку евакуювали 29 людей. Екстрені служби працюють на місці - розповів Кличко.

Він додав, що кількість постраждалих зросла до пʼяти. Трьом із них медики надали допомогу на місці, двох - госпіталізували.

У свою чергу начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ураження ворожою ціллю сталося займання на 15 поверсі 16-поверхового будинку, а також фіксується займання гаражів.

Нагадаємо

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

