$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 січня, 17:08 • 20615 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 26205 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 27153 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 34661 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 23258 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 16984 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 14168 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18262 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14242 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 53455 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Публікації
Ексклюзиви
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 34662 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 73691 перегляди
Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Внаслідок атаки БпЛА на Київ загинули щонайменше дві людини. Постраждали п'ятеро, зруйновано під'їзд житлового будинку.

Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 9 грудня загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА в триповерховий житловий будинок сталося руйнування одного підʼїзду та виникла пожежа.

З будинку евакуювали 29 людей. Екстрені служби працюють на місці

- розповів Кличко.

Він додав, що кількість постраждалих зросла до пʼяти. Трьом із них медики надали допомогу на місці, двох - госпіталізували.

У свою чергу начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ураження ворожою ціллю сталося займання на 15 поверсі 16-поверхового будинку, а також фіксується займання гаражів.

Нагадаємо

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"08.01.26, 23:57 • 3924 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Дарницький район
Печерський район
Віталій Кличко
Київ