Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає
Київ • УНН
Внаслідок атаки БпЛА на Київ загинули щонайменше дві людини. Постраждали п'ятеро, зруйновано під'їзд житлового будинку.
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 9 грудня загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА в триповерховий житловий будинок сталося руйнування одного підʼїзду та виникла пожежа.
З будинку евакуювали 29 людей. Екстрені служби працюють на місці
Він додав, що кількість постраждалих зросла до пʼяти. Трьом із них медики надали допомогу на місці, двох - госпіталізували.
У свою чергу начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ураження ворожою ціллю сталося займання на 15 поверсі 16-поверхового будинку, а також фіксується займання гаражів.
Нагадаємо
У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.
