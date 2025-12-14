$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 758 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 5338 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 29666 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 53918 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 38582 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 38275 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 31334 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19719 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18757 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16437 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Зеленский прибыл в Германию на встречу с американской делегацией

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для встречи с американской делегацией. Переговоры касаются гарантий безопасности для Украины, чтобы избежать повторения опыта Будапештского меморандума и вторжения России.

Зеленский прибыл в Германию на встречу с американской делегацией

Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для переговоров с американской делегацией по гарантиям безопасности для Украины. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня в плане – встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжения России никогда не повторился. Рассчитываем на конструктивные переговоры

- говорится в сообщении.

Напомним

13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих встречах в Берлине с представителями Президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами. Переговоры будут касаться политической договоренности об окончании войны и гарантий безопасности для Украины.

Ольга Розгон

