Зеленский прибыл в Германию на встречу с американской делегацией
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для встречи с американской делегацией. Переговоры касаются гарантий безопасности для Украины, чтобы избежать повторения опыта Будапештского меморандума и вторжения России.
Сегодня в плане – встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжения России никогда не повторился. Рассчитываем на конструктивные переговоры
Напомним
13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих встречах в Берлине с представителями Президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами. Переговоры будут касаться политической договоренности об окончании войны и гарантий безопасности для Украины.
