Кушнер и Виткофф прибыли в Берлин на встречу с Зеленским - СМИ
Киев • УНН
Специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров о прекращении войны в Украине. Виткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами, поскольку Вашингтон настаивает на согласовании плана завершения войны.
Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров, направленных на прекращение войны в Украине. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами в Берлине в эти выходные, сообщил Белый дом, на фоне того, что Вашингтон настаивает на согласовании плана завершения войны.
Германия ранее в субботу, 13 декабря, заявила, что в течение выходных будет принимать американскую и украинскую делегации для переговоров о прекращении огня, накануне саммита с участием европейских лидеров и Зеленского в Берлине в понедельник.
Напомним
13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих встречах в Берлине с представителями Президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами. Переговоры будут касаться политической договоренности об окончании войны и гарантий безопасности для Украины.