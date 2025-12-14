$42.270.00
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 26135 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 49799 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 35913 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 35771 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 29958 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 18981 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
13 декабря, 11:00 • 18455 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16189 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 14209 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
Кушнер и Виткофф прибыли в Берлин на встречу с Зеленским - СМИ

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров о прекращении войны в Украине. Виткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами, поскольку Вашингтон настаивает на согласовании плана завершения войны.

Кушнер и Виткофф прибыли в Берлин на встречу с Зеленским - СМИ

Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров, направленных на прекращение войны в Украине. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами в Берлине в эти выходные, сообщил Белый дом, на фоне того, что Вашингтон настаивает на согласовании плана завершения войны.

Германия ранее в субботу, 13 декабря, заявила, что в течение выходных будет принимать американскую и украинскую делегации для переговоров о прекращении огня, накануне саммита с участием европейских лидеров и Зеленского в Берлине в понедельник.

Напомним

13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих встречах в Берлине с представителями Президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами. Переговоры будут касаться политической договоренности об окончании войны и гарантий безопасности для Украины.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Белый дом
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин