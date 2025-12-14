$42.270.00
Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Берліна для переговорів про припинення війни в Україні. Віткофф зустрінеться із Зеленським та європейськими лідерами, оскільки Вашингтон наполягає на узгодженні плану завершення війни.

Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Берліна для переговорів, спрямованих на припинення війни в України. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами в Берліні цими вихідними, повідомив Білий дім, на тлі того, що Вашингтон наполягає на узгодженні плану завершення війни.

Німеччина раніше в суботу, 13 грудня, заявила, що протягом вихідних прийматиме американську та українську делегації для переговорів щодо припинення вогню, напередодні саміту за участю європейських лідерів і Зеленського в Берліні в понеділок.

Нагадаємо

13 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі в Берліні з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами. Переговори стосуватимуться політичної домовленості про закінчення війни та гарантій безпеки для України.

Ольга Розгон

