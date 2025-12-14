Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ
Київ • УНН
Спеціальний посланець США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Берліна для переговорів про припинення війни в Україні. Віткофф зустрінеться із Зеленським та європейськими лідерами, оскільки Вашингтон наполягає на узгодженні плану завершення війни.
Спеціальний посланець США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Берліна для переговорів, спрямованих на припинення війни в України. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами в Берліні цими вихідними, повідомив Білий дім, на тлі того, що Вашингтон наполягає на узгодженні плану завершення війни.
Німеччина раніше в суботу, 13 грудня, заявила, що протягом вихідних прийматиме американську та українську делегації для переговорів щодо припинення вогню, напередодні саміту за участю європейських лідерів і Зеленського в Берліні в понеділок.
Нагадаємо
13 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі в Берліні з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами. Переговори стосуватимуться політичної домовленості про закінчення війни та гарантій безпеки для України.