Зеленський анонсував зустрічі з представниками Трампа у Берліні: обговорять політичну домовленість про закінчення війни
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі в Берліні з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами. Переговори стосуватимуться політичної домовленості про закінчення війни та гарантій безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими друзями найближчими днями у Берліні щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни, передає УНН.
Зараз готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін – буде багато подій
За словами Президента, буде доповідь Рустема Умєрова та української переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни.
Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною
Нагадаємо
Як повідомляло агентство dpa, радники з питань зовнішньої політики зі Сполучених Штатів, України, Німеччини та інших країн продовжать переговори щодо мирного плану для України в Берліні в неділю.