Зеленський анонсував зустрічі з представниками Трампа у Берліні: обговорять політичну домовленість про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими друзями найближчими днями у Берліні щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни, передає УНН.

За словами Президента, буде доповідь Рустема Умєрова та української переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни.

Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною