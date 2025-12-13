$42.270.00
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 11941 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 11728 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 12572 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 12445 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 11205 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 12783 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 13969 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12502 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12921 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Меню
Зеленський анонсував зустрічі з представниками Трампа у Берліні: обговорять політичну домовленість про закінчення війни

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі в Берліні з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами. Переговори стосуватимуться політичної домовленості про закінчення війни та гарантій безпеки для України.

Зеленський анонсував зустрічі з представниками Трампа у Берліні: обговорять політичну домовленість про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими друзями найближчими днями у Берліні щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни, передає УНН.

Зараз готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін – буде багато подій 

- наголосив Зеленський.

За словами Президента, буде доповідь Рустема Умєрова та української переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни.

Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомляло агентство dpa, радники з питань зовнішньої політики зі Сполучених Штатів, України, Німеччини та інших країн продовжать переговори щодо мирного плану для України в Берліні в неділю.

Антоніна Туманова

