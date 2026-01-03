Землетрус у Мексиці: багато загиблих та поранених
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 6,5 стався на глибині 10 км у штаті Герреро, поблизу міста Сан-Маркос. Внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше дві людини та 12 отримали поранення.
У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,5 у штаті Герреро, щонайменше дві людини загинули. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що землетрус стався на глибині 10 км. Його епіцентр знаходився поблизу міста Сан-Маркос у південному штаті Герреро поблизу курорту Тихоокеанського узбережжя Акапулько.
Щонайменше 12 людей отримали поранення, також виникли перебої з електропостачанням
Також ЗМІ повідомляють, що сигнали сейсмічної тривоги перервали перший у новому році пресбрифінг президентки Клаудії Шейнбаум.
