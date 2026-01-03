Землетрус у Мексиці: багато загиблих та поранених

У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,5 у штаті Герреро, щонайменше дві людини загинули. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що землетрус стався на глибині 10 км. Його епіцентр знаходився поблизу міста Сан-Маркос у південному штаті Герреро поблизу курорту Тихоокеанського узбережжя Акапулько.

Щонайменше 12 людей отримали поранення, також виникли перебої з електропостачанням - йдеться у повідомленні.

Також ЗМІ повідомляють, що сигнали сейсмічної тривоги перервали перший у новому році пресбрифінг президентки Клаудії Шейнбаум.

