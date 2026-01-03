$42.170.18
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Землетрус у Мексиці: багато загиблих та поранених

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Землетрус магнітудою 6,5 стався на глибині 10 км у штаті Герреро, поблизу міста Сан-Маркос. Внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше дві людини та 12 отримали поранення.

Землетрус у Мексиці: багато загиблих та поранених

У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,5 у штаті Герреро, щонайменше дві людини загинули. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що землетрус стався на глибині 10 км. Його епіцентр знаходився поблизу міста Сан-Маркос у південному штаті Герреро поблизу курорту Тихоокеанського узбережжя Акапулько.

Щонайменше 12 людей отримали поранення, також виникли перебої з електропостачанням

- йдеться у повідомленні.

Також ЗМІ повідомляють, що сигнали сейсмічної тривоги перервали перший у новому році пресбрифінг президентки Клаудії Шейнбаум.

Нагадаємо

15 грудня на півдні Бразилії через потужні пориви вітру обвалилася 24-метрова копія Статуї Свободи.

Сейсмічна активність у Тихому океані: десятки землетрусів сколихнули Японію та прикордонні регіони22.12.25, 01:18 • 3826 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Мексика