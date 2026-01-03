Землетрясение в Мексике: много погибших и раненых

$42.170.18
2 января, 16:10 • 14126 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 25232 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 31921 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 48101 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 30534 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 64655 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 92100 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 65539 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59200 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 199032 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине2 января, 18:45 • 4738 просмотра
Финал сериала "Очень странные дела" собрал до 30 миллионов долларов после новогоднего показа2 января, 19:05 • 6428 просмотра
Кадровые перестановки продолжатся: Зеленский может заменить и главу СБУ - нардеп2 января, 19:31 • 3316 просмотра
Трамп набросился на Клуни из-за получения французского гражданства. Актер ответил2 января, 20:13 • 6870 просмотра
Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД ЧехииPhoto2 января, 20:38 • 3892 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 30254 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 49539 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 65675 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 199032 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 118248 просмотра
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 38463 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 48657 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 48437 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 118248 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 45945 просмотра
Землетрясение в Мексике: много погибших и раненых

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на глубине 10 км в штате Герреро, недалеко от города Сан-Маркос. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека и 12 получили ранения.

Землетрясение в Мексике: много погибших и раненых

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5 в штате Герреро, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Его эпицентр находился вблизи города Сан-Маркос в южном штате Герреро, недалеко от курорта Тихоокеанского побережья Акапулько.

По меньшей мере 12 человек получили ранения, также возникли перебои с электроснабжением

- говорится в сообщении.

Также СМИ сообщают, что сигналы сейсмической тревоги прервали первый в новом году пресс-брифинг президента Клаудии Шейнбаум.

Напомним

15 декабря на юге Бразилии из-за мощных порывов ветра обрушилась 24-метровая копия Статуи Свободы.

Сейсмическая активность в Тихом океане: десятки землетрясений сотрясли Японию и приграничные регионы22.12.25, 01:18 • 3826 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Мексика