Землетрясение в Мексике: много погибших и раненых
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на глубине 10 км в штате Герреро, недалеко от города Сан-Маркос. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека и 12 получили ранения.
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5 в штате Герреро, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Его эпицентр находился вблизи города Сан-Маркос в южном штате Герреро, недалеко от курорта Тихоокеанского побережья Акапулько.
По меньшей мере 12 человек получили ранения, также возникли перебои с электроснабжением
Также СМИ сообщают, что сигналы сейсмической тревоги прервали первый в новом году пресс-брифинг президента Клаудии Шейнбаум.
Напомним
15 декабря на юге Бразилии из-за мощных порывов ветра обрушилась 24-метровая копия Статуи Свободы.
Сейсмическая активность в Тихом океане: десятки землетрясений сотрясли Японию и приграничные регионы22.12.25, 01:18 • 3826 просмотров