Сейсмическая активность в Тихом океане: десятки землетрясений сотрясли Японию и приграничные регионы
Япония и прилегающие акватории оказались в эпицентре мощной сейсмической активности, зафиксированы толчки магнитудой до 5,4 балла. Ученые предупреждают о возможности сильного "мегаземлетрясения" в течение года.
За последние сутки Япония и прилегающие акватории оказались в эпицентре мощной сейсмической активности. Серия подземных толчков, магнитуда которых местами превышала 5 баллов, прокатилась от южных островов Идзу до северных берегов Аомори, затронув также приграничные территории России. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Подробности
Наиболее ощутимые толчки зафиксированы в воскресенье, 21 декабря. По данным Геологической службы США, магнитуда колебалась от 4,1 до 5,4 балла:
- Север: сильный толчок магнитудой 5,4 балла произошел у побережья Хатинохе, а затем – еще один на 5,1 балла к востоку от Охары.
- Центр и Юг: острова Идзу содрогнулись дважды в течение шести часов (магнитудой 4,1 и 4,4).
- К северу от Немуро, в районе российского Шикотана, зафиксирован "рой" из восьми землетрясений силой до 5,2 балла.
Несмотря на значительное количество толчков, японские власти не объявляли предупреждение о цунами. Сообщений о критических разрушениях или жертвах пока не поступало.
Угроза "мегаземлетрясения"
Ученые отмечают, что такой всплеск активности в регионе, где сходятся несколько тектонических плит, вызывает серьезное беспокойство. Недавние события заставили чиновников предупредить о возможности сильного "мегаземлетрясения" в течение года.
Специалисты подчеркивают: хотя толчки до 5 баллов обычно не вызывают катастрофических последствий в сейсмостойкой застройке Японии, они могут быть предвестниками значительно более мощных сдвигов. Для миллионов людей в зоне риска готовность к стихийным бедствиям остается вопросом выживания.
