Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 16133 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 25608 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 26898 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 40768 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67191 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 74317 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44416 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37674 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39591 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 112351 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 82200 просмотра
Сейсмическая активность в Тихом океане: десятки землетрясений сотрясли Японию и приграничные регионы

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Япония и прилегающие акватории оказались в эпицентре мощной сейсмической активности, зафиксированы толчки магнитудой до 5,4 балла. Ученые предупреждают о возможности сильного "мегаземлетрясения" в течение года.

Сейсмическая активность в Тихом океане: десятки землетрясений сотрясли Японию и приграничные регионы

За последние сутки Япония и прилегающие акватории оказались в эпицентре мощной сейсмической активности. Серия подземных толчков, магнитуда которых местами превышала 5 баллов, прокатилась от южных островов Идзу до северных берегов Аомори, затронув также приграничные территории России. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Подробности

Наиболее ощутимые толчки зафиксированы в воскресенье, 21 декабря. По данным Геологической службы США, магнитуда колебалась от 4,1 до 5,4 балла:

  • Север: сильный толчок магнитудой 5,4 балла произошел у побережья Хатинохе, а затем – еще один на 5,1 балла к востоку от Охары.
    • Центр и Юг: острова Идзу содрогнулись дважды в течение шести часов (магнитудой 4,1 и 4,4).
      • К северу от Немуро, в районе российского Шикотана, зафиксирован "рой" из восьми землетрясений силой до 5,2 балла.

        Несмотря на значительное количество толчков, японские власти не объявляли предупреждение о цунами. Сообщений о критических разрушениях или жертвах пока не поступало.

        Угроза "мегаземлетрясения"

        Ученые отмечают, что такой всплеск активности в регионе, где сходятся несколько тектонических плит, вызывает серьезное беспокойство. Недавние события заставили чиновников предупредить о возможности сильного "мегаземлетрясения" в течение года.

        На Буковине утром произошло землетрясение: детали15.12.25, 09:57 • 16512 просмотров

        Специалисты подчеркивают: хотя толчки до 5 баллов обычно не вызывают катастрофических последствий в сейсмостойкой застройке Японии, они могут быть предвестниками значительно более мощных сдвигов. Для миллионов людей в зоне риска готовность к стихийным бедствиям остается вопросом выживания.

        Японию снова сотрясло землетрясение: власти говорят, что оно не является ожидаемым "мегаземлетрясением"12.12.25, 09:11 • 2859 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости Мира