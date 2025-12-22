Сейсмічна активність у Тихому океані: десятки землетрусів сколихнули Японію та прикордонні регіони
Японія та прилеглі акваторії опинилися в епіцентрі потужної сейсмічної активності, зафіксовано поштовхи магнітудою до 5,4 бала. Вчені попереджають про можливість сильного "мегаземлетрусу" протягом року.
Протягом останньої доби Японія та прилеглі акваторії опинилися в епіцентрі потужної сейсмічної активності. Серія підземних поштовхів, магнітуда яких подекуди перевищувала 5 балів, прокотилася від південних островів Ідзу до північних берегів Аоморі, зачепивши також прикордонні території росії. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Найбільш відчутні поштовхи зафіксовані в неділю, 21 грудня. За даними Геологічної служби США, магнітуда коливалася від 4,1 до 5,4 бала:
- Північ: сильний поштовх магнітудою 5,4 бала стався біля узбережжя Хачінохе, а згодом – ще один на 5,1 бала на схід від Охари.
- Центр та Південь: острови Ідзу здригнулися двічі протягом шести годин (магнітудою 4,1 та 4,4).
- На північ від Немуро, в районі російського Шикотану, зафіксовано "рій" із восьми землетрусів силою до 5,2 бала.
Попри значну кількість поштовхів, японська влада не оголошувала попередження про цунамі. Повідомлень про критичні руйнування чи жертви наразі не надходило.
Загроза "мегаземлетрусу"
Вчені зазначають, що такий сплеск активності в регіоні, де сходяться кілька тектонічних плит, викликає серйозне занепокоєння. Нещодавні події змусили чиновників попередити про можливість сильного "мегаземлетрусу" протягом року.
Фахівці наголошують: хоча поштовхи до 5 балів зазвичай не спричиняють катастрофічних наслідків у сейсмостійкій забудові Японії, вони можуть бути передвісниками значно потужніших зрушень. Для мільйонів людей у зоні ризику готовність до стихійних лих залишається питанням виживання.
