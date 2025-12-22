$42.340.00
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 15757 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 25283 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 26579 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 40486 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 67101 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 74160 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44385 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37652 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39570 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 112248 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 82111 перегляди
Сейсмічна активність у Тихому океані: десятки землетрусів сколихнули Японію та прикордонні регіони

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Японія та прилеглі акваторії опинилися в епіцентрі потужної сейсмічної активності, зафіксовано поштовхи магнітудою до 5,4 бала. Вчені попереджають про можливість сильного "мегаземлетрусу" протягом року.

Сейсмічна активність у Тихому океані: десятки землетрусів сколихнули Японію та прикордонні регіони

Протягом останньої доби Японія та прилеглі акваторії опинилися в епіцентрі потужної сейсмічної активності. Серія підземних поштовхів, магнітуда яких подекуди перевищувала 5 балів, прокотилася від південних островів Ідзу до північних берегів Аоморі, зачепивши також прикордонні території росії. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Найбільш відчутні поштовхи зафіксовані в неділю, 21 грудня. За даними Геологічної служби США, магнітуда коливалася від 4,1 до 5,4 бала:

  • Північ: сильний поштовх магнітудою 5,4 бала стався біля узбережжя Хачінохе, а згодом – ще один на 5,1 бала на схід від Охари.
    • Центр та Південь: острови Ідзу здригнулися двічі протягом шести годин (магнітудою 4,1 та 4,4).
      • На північ від Немуро, в районі російського Шикотану, зафіксовано "рій" із восьми землетрусів силою до 5,2 бала.

        Попри значну кількість поштовхів, японська влада не оголошувала попередження про цунамі. Повідомлень про критичні руйнування чи жертви наразі не надходило.

        Загроза "мегаземлетрусу"

        Вчені зазначають, що такий сплеск активності в регіоні, де сходяться кілька тектонічних плит, викликає серйозне занепокоєння. Нещодавні події змусили чиновників попередити про можливість сильного "мегаземлетрусу" протягом року.

        На Буковині вранці стався землетрус: деталі15.12.25, 09:57 • 16511 переглядiв

        Фахівці наголошують: хоча поштовхи до 5 балів зазвичай не спричиняють катастрофічних наслідків у сейсмостійкій забудові Японії, вони можуть бути передвісниками значно потужніших зрушень. Для мільйонів людей у зоні ризику готовність до стихійних лих залишається питанням виживання.

        Японію знову сколихнув землетрус: влада каже, він не є очікуваним "мегаземлетрусом"12.12.25, 09:11 • 2859 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу