Японію знову сколихнув землетрус: влада каже, він не є очікуваним "мегаземлетрусом"
Північно-східний регіон Японії зазнав землетрусу магнітудою 6,7, що спричинило попередження про цунамі та накази про евакуацію тисяч людей. Прем'єр-міністр Санае Такаїті заявила, що цей землетрус не є очікуваним "мегаземлетрусом".
Деталі
У п'ятницю о 11:44 за місцевим часом (04:44 за Києвом) у північно-східному регіоні Японії стався землетрус магнітудою 6,7.
За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус, який стався біля східного узбережжя префектури Аоморі, мав глибину 20 км.
За ним послідувало кілька менших землетрусів магнітудою від 4,3 до 5,7. Влада опублікувала попередження про цунамі для деяких частин східного узбережжя Японії, попередивши, що хвилі можуть досягати одного метра. Пізніше в префектурах Аоморі та Хоккайдо були зафіксовані хвилі висотою 20 см. Попередження про цунамі було скасовано через кілька годин.
Тисячі людей отримали накази про евакуацію, згідно з японським додатком для екстреного попередження NERV. Понад 6000 людей було евакуйовано з кількох районів уздовж узбережжя префектури Аоморі, найпівнічнішої провінції головного острова Японії.
Сьогоднішній землетрус стався після землетрусу магнітудою 7,5 бала, який стався в тому ж регіоні в понеділок, внаслідок чого щонайменше 50 людей отримали поранення.
Відтоді японська влада закликала людей залишатися в стані підвищеної готовності, попереджаючи про можливий "мегаземлетрус" - катастрофу, до якої Японія готувалася.
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що сьогоднішній землетрус не підпадає під попередження про "мегаземлетрус".