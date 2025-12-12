Японію знову сколихнув землетрус: влада каже, він не є очікуваним "мегаземлетрусом"

$42.280.10
Ексклюзив
07:00 • 520 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 10484 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 23521 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 32257 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 29633 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 31542 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 42616 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21543 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21622 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17115 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ
11 грудня, 21:17 • 5690 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg
11 грудня, 23:00 • 4032 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg
02:14 • 8142 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України
03:58 • 6674 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW
04:30 • 8560 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 13:44 • 42617 перегляди
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 42617 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11 грудня, 11:11 • 49143 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 49680 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
10 грудня, 17:55 • 60496 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
10 грудня, 16:30 • 61089 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джером Пауелл
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Венесуела
Донецька область
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
11 грудня, 11:09 • 30990 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
10 грудня, 13:37 • 33275 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35 • 38614 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
10 грудня, 12:19 • 34725 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
10 грудня, 10:30 • 43086 перегляди
Техніка
Опалення
Brent
ChatGPT
FIFA (серія відеоігор)

Японію знову сколихнув землетрус: влада каже, він не є очікуваним "мегаземлетрусом"

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Північно-східний регіон Японії зазнав землетрусу магнітудою 6,7, що спричинило попередження про цунамі та накази про евакуацію тисяч людей. Прем'єр-міністр Санае Такаїті заявила, що цей землетрус не є очікуваним "мегаземлетрусом".

Японію знову сколихнув землетрус: влада каже, він не є очікуваним "мегаземлетрусом"

Японію сколихнув землетрус магнітудою 6,7, викликавши попередження про цунамі, усього за кілька днів після сильнішого землетрусу, прем'єр-міністр Санае Такаїті заявила, що він не є очікуваним "мегаземлетрусом", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У п'ятницю о 11:44 за місцевим часом (04:44 за Києвом) у північно-східному регіоні Японії стався землетрус магнітудою 6,7.

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус, який стався біля східного узбережжя префектури Аоморі, мав глибину 20 км.

За ним послідувало кілька менших землетрусів магнітудою від 4,3 до 5,7. Влада опублікувала попередження про цунамі для деяких частин східного узбережжя Японії, попередивши, що хвилі можуть досягати одного метра. Пізніше в префектурах Аоморі та Хоккайдо були зафіксовані хвилі висотою 20 см. Попередження про цунамі було скасовано через кілька годин.

Тисячі людей отримали накази про евакуацію, згідно з японським додатком для екстреного попередження NERV. Понад 6000 людей було евакуйовано з кількох районів уздовж узбережжя префектури Аоморі, найпівнічнішої провінції головного острова Японії.

Сьогоднішній землетрус стався після землетрусу магнітудою 7,5 бала, який стався в тому ж регіоні в понеділок, внаслідок чого щонайменше 50 людей отримали поранення.

Потужний землетрус магнітудою 7,6 зафіксовано біля узбережжя Японії08.12.25, 16:54 • 3043 перегляди

Відтоді японська влада закликала людей залишатися в стані підвищеної готовності, попереджаючи про можливий "мегаземлетрус" - катастрофу, до якої Японія готувалася.

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що сьогоднішній землетрус не підпадає під попередження про "мегаземлетрус".

Юлія Шрамко

Новини Світу
Японське метеорологічне агентство
Японія