Потужний землетрус магнітудою 7,6 зафіксовано біля узбережжя Японії
Біля узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,6, досягнувши інтенсивності понад 6 балів за японською шкалою. Оголошено попередження про цунамі, епіцентр знаходився на сході префектури Аоморі.
Біля узбережжя Японії зафіксовано землетрус магнітудою 7,6. Поштовхи досягли інтенсивності понад 6 балів за японською сейсмологічною шкалою від 0 до 7. Метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK World Japan.
Деталі
Землетрус стався на сході префектури Аоморі, приблизно за 80 км на Eest-північний схід від міста Хатінохе. Осередок залягав на глибині близько 50 км. Дані вказують на магнітуду M 7,6.
Найсильніші поштовхи інтенсивністю 6+ відчувалися в місті Хатінохе. Інтенсивність 6– взазано у містах Ойрасе та Хасікамі. Сильні коливання (5+) також спостерігалися в низці населених пунктів префектур Аоморі, Хоккайдо та Івате.
Метеорологічне агентство Японії оголосило попередження про землетрус, а також повідомило про дію попередження або рекомендації щодо можливого цунамі.
Крім того, поштовхи різної сили відчули мешканці багатьох регіонів – від Аоморі та Хоккайдо до Івате, Міяґі, Акіти, Фукусіми, Токіо, Канаґави, Сайтами, Ібаракі, Чіби та інших префектур. У низці районів інтенсивність магнітуди сягала рівня 4 і 3, а в окремих місцях – 2 та 1.
Нагадаємо
Напередодні, в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7 балів. Епіцентр знаходився за 90 км на північ від Якутата, загрози цунамі немає.