14:55 • 8 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 884 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 7736 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 16000 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 17412 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 14081 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 22270 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12449 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12707 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12539 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Потужний землетрус магнітудою 7,6 зафіксовано біля узбережжя Японії

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Біля узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,6, досягнувши інтенсивності понад 6 балів за японською шкалою. Оголошено попередження про цунамі, епіцентр знаходився на сході префектури Аоморі.

Потужний землетрус магнітудою 7,6 зафіксовано біля узбережжя Японії

Біля узбережжя Японії зафіксовано землетрус магнітудою 7,6. Поштовхи досягли інтенсивності понад 6 балів за японською сейсмологічною шкалою від 0 до 7. Метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK World Japan.

Деталі

Землетрус стався на сході префектури Аоморі, приблизно за 80 км на Eest-північний схід від міста Хатінохе. Осередок залягав на глибині близько 50 км. Дані вказують на магнітуду M 7,6.

Найсильніші поштовхи інтенсивністю 6+ відчувалися в місті Хатінохе. Інтенсивність 6– взазано у містах Ойрасе та Хасікамі. Сильні коливання (5+) також спостерігалися в низці населених пунктів префектур Аоморі, Хоккайдо та Івате.

Метеорологічне агентство Японії оголосило попередження про землетрус, а також повідомило про дію попередження або рекомендації щодо можливого цунамі.

Крім того, поштовхи різної сили відчули мешканці багатьох регіонів – від Аоморі та Хоккайдо до Івате, Міяґі, Акіти, Фукусіми, Токіо, Канаґави, Сайтами, Ібаракі, Чіби та інших префектур. У низці районів інтенсивність магнітуди сягала рівня 4 і 3, а в окремих місцях – 2 та 1.

Нагадаємо

Напередодні, в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7 балів. Епіцентр знаходився за 90 км на північ від Якутата, загрози цунамі немає.

