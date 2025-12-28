$42.060.13
Трамп звинуватив ООН у бездіяльності щодо російсько-української війни

Київ • УНН

 • 24720 перегляди

Президент США Дональд Трамп звинуватив ООН у бездіяльності щодо світових конфліктів, включаючи російсько-українську війну. Він наголосив, що США відіграють ключову роль у врегулюванні конфліктів, тоді як ООН не впоралася з війною між росією та Україною.

Трамп звинуватив ООН у бездіяльності щодо російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у бездіяльності щодо світових конфліктів, зокрема російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Деталі

Як зазначив Трамп, "США 11 місяців поспіль відіграють головну роль у припиненні або врегулюванні восьми воєн і конфліктів, тоді як ООН не впоралася навіть із "катастрофою, яка нині триває між росією й Україною".

Можливо, Сполучені Штати стали справжніми Об’єднаними Націями

 - йдеться в дописі Трампа.

На цьому тлі президент США оголосив про тимчасове припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею. Він заявив, що обидві сторони погодилися на мирне співіснування відповідно до раніше укладеного договору.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор володимир путін серйозно підходить до мирної угоди. Разом з тим американський лідер визнав, що вибухи лунають з обох сторін.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Камбоджа
Truth Social
Організація Об'єднаних Націй
Таїланд
Дональд Трамп