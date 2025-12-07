На Алясці стався потужний землетрус магнітудою 7 балів

$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 17105 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 24366 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 36089 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 35275 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 44222 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 49464 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 36661 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 72007 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41169 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37957 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.1м/с
87%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США запропонували Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за 1 долар6 грудня, 14:14 • 12981 перегляди
Українську державу тримає українська армія, головний гарант нашого суверенітету - БудановVideo6 грудня, 15:38 • 4256 перегляди
На Київщині надзвичайники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у трьох районахPhotoVideo6 грудня, 15:49 • 5032 перегляди
Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі XVideo6 грудня, 17:30 • 14094 перегляди
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні21:24 • 5896 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 25815 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 38380 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 52814 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 72007 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 62439 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Лондон
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 30122 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 38670 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 40396 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 54352 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 52982 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Бук (ЗРК)
Дипломатка

На Алясці стався потужний землетрус магнітудою 7 балів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У суботу, 6 грудня, в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7 балів. Епіцентр знаходився за 90 км на північ від Якутата, загрози цунамі немає.

На Алясці стався потужний землетрус магнітудою 7 балів

У суботу, 6 грудня, в американському штаті Аляска, у регіоні міста Якутат, стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Про це інформують USA TodayAlaska NewsReuters з посиланням на Геологічну службу США (USGS), передає УНН.

Деталі

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався близько полудня за місцевим часом. Епіцентр стихії був приблизно за 90 км на північ від містечка Якутат.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів (6,21 милі)

- повідомили в USGS.

Головний поштовх спровокував серію афтершоків, магнітуда кількох з них перевищувала позначку 5,0. Коливання землі відчувалися навіть у найбільшому місті штату Анкориджі, розташованому на відстані майже 500 кілометрів від епіцентру.

В Національному центрі попередження про цунамі оперативно заявили, що загрози виникнення цунамі немає, однак фахівці продовжують стежити за розвиток ситуації.

Інформації про постраждалих чи значні руйнування наразі не надходило.

Довідково

Магнітуда є логарифмічним показником сили землетрусу, де кожне наступне ціле число означає зростання інтенсивності у 10 разів.

За класифікацією Мічиганського технологічного університету, поштовхи магнітудою від 7,0 до 7,9 кваліфікуються як "сильний землетрус", що здатен спричинити серйозні пошкодження інфраструктури.

Згідно зі статистичними даними Обсерваторії Землі НАСА, в середньому на планеті щороку фіксується близько 18 землетрусів такої потужності, і один великий землетрус магнітудою 8,0 або більше.

Нагадаємо

Внаслідок землетрусу у Бангладеш загинули щонайменше п'ятеро людей, включно з дитиною, та понад 450 отримали поранення. Епіцентр знаходився поблизу Нарсінгді, за 30 км від столиці Дакки.

Кіпр сколихнув сильний землетрус магнітудою понад 5 балів12.11.25, 12:22 • 3149 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Аляска
Reuters
Бангладеш