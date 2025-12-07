На Алясці стався потужний землетрус магнітудою 7 балів
Київ • УНН
У суботу, 6 грудня, в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7 балів. Епіцентр знаходився за 90 км на північ від Якутата, загрози цунамі немає.
У суботу, 6 грудня, в американському штаті Аляска, у регіоні міста Якутат, стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Про це інформують USA Today, Alaska News, Reuters з посиланням на Геологічну службу США (USGS), передає УНН.
Деталі
За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався близько полудня за місцевим часом. Епіцентр стихії був приблизно за 90 км на північ від містечка Якутат.
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів (6,21 милі)
Головний поштовх спровокував серію афтершоків, магнітуда кількох з них перевищувала позначку 5,0. Коливання землі відчувалися навіть у найбільшому місті штату Анкориджі, розташованому на відстані майже 500 кілометрів від епіцентру.
В Національному центрі попередження про цунамі оперативно заявили, що загрози виникнення цунамі немає, однак фахівці продовжують стежити за розвиток ситуації.
Інформації про постраждалих чи значні руйнування наразі не надходило.
Довідково
Магнітуда є логарифмічним показником сили землетрусу, де кожне наступне ціле число означає зростання інтенсивності у 10 разів.
За класифікацією Мічиганського технологічного університету, поштовхи магнітудою від 7,0 до 7,9 кваліфікуються як "сильний землетрус", що здатен спричинити серйозні пошкодження інфраструктури.
Згідно зі статистичними даними Обсерваторії Землі НАСА, в середньому на планеті щороку фіксується близько 18 землетрусів такої потужності, і один великий землетрус магнітудою 8,0 або більше.
