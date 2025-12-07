На Аляске произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов
Киев • УНН
В субботу, 6 декабря, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр находился в 90 км к северу от Якутата, угрозы цунами нет.
В субботу, 6 декабря, в американском штате Аляска, в регионе города Якутат, произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Об этом информируют USA Today, Alaska News, Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает УНН.
Детали
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло около полудня по местному времени. Эпицентр стихии находился примерно в 90 км к северу от городка Якутат.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров (6,21 мили)
Главный толчок спровоцировал серию афтершоков, магнитуда нескольких из них превышала отметку 5,0. Колебания земли ощущались даже в крупнейшем городе штата Анкоридже, расположенном на расстоянии почти 500 километров от эпицентра.
В Национальном центре предупреждения о цунами оперативно заявили, что угрозы возникновения цунами нет, однако специалисты продолжают следить за развитием ситуации.
Информации о пострадавших или значительных разрушениях пока не поступало.
Справка
Магнитуда является логарифмическим показателем силы землетрясения, где каждое последующее целое число означает рост интенсивности в 10 раз.
По классификации Мичиганского технологического университета, толчки магнитудой от 7,0 до 7,9 квалифицируются как "сильное землетрясение", способное вызвать серьезные повреждения инфраструктуры.
Согласно статистическим данным Обсерватории Земли НАСА, в среднем на планете ежегодно фиксируется около 18 землетрясений такой мощности, и одно крупное землетрясение магнитудой 8,0 или более.
Напомним
В результате землетрясения в Бангладеш погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка, и более 450 получили ранения. Эпицентр находился вблизи Нарсингди, в 30 км от столицы Дакки.
