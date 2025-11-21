Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС

$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 5670 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 11517 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 12179 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 14896 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 13439 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 15933 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 16010 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 31020 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20283 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 30395 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 25927 перегляди
Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітейPhoto21 листопада, 10:17 • 4122 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 5378 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 8196 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини12:55 • 13579 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1960 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 4356 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 14914 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 31029 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 30405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1960 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 26082 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 43348 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 45686 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 59233 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Дипломатка

Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Внаслідок землетрусу у Бангладеш загинули щонайменше п'ятеро людей, включно з дитиною, та понад 450 отримали поранення. Епіцентр знаходився поблизу Нарсінгді, за 30 км від столиці Дакки.

Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС
Фото: Reuters

У Бангладеш стався землетрус магнітудою 5,5 балів, внаслідок якого щонайменше п’ятеро людей, включно з однією дитиною, загинули, а понад 450 отримали поранення. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу району Нарсінгді, приблизно за 30 км від столиці Дакки. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

За останні п’ять років ми ніколи не стикалися з таким потужним землетрусом 

– сказала радник країни з питань довкілля Саєда Різвана Хасан.

Троє людей загинули від падіння огорожі та уламків будівлі в районі Арманітола, повідомив заступник комісара поліції Маллік Ахсан Уддін Самі. По всій країні зареєстровано 461 поранення, зокрема 252 у Газіпурі, на північ від Дакки, зазначив Нітай Чандра Де Саркар, директор відділу моніторингу департаменту. 

Чотири землетруси сколихнули узбережжя Індонезії протягом останніх 24 години05.11.25, 21:32 • 3264 перегляди

Наше головне завдання на даний момент – оцінити жертви та збитки. Ми поки що не бачимо труднощів із рятуванням з-під завалів чи ліквідацією наслідків завалів на такому рівні 

– додав Де Саркар.

Свої враження від землетрусу описали місцеві жителі та гості.

Я ніколи не відчував такого землетрусу за свої 30 років життя. Ми були в офісі, коли почали трястися меблі 

– розповів Садман Сакіб агентству Reuters.

Поштовхи відчувалися також у східних штатах Індії, але серйозних руйнувань там не зафіксовано.

Кіпр сколихнув сильний землетрус магнітудою понад 5 балів12.11.25, 13:22 • 3106 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Reuters
Індонезія
Індія
Бангладеш
Кіпр