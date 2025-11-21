Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС
Київ • УНН
Внаслідок землетрусу у Бангладеш загинули щонайменше п'ятеро людей, включно з дитиною, та понад 450 отримали поранення. Епіцентр знаходився поблизу Нарсінгді, за 30 км від столиці Дакки.
Деталі
За останні п’ять років ми ніколи не стикалися з таким потужним землетрусом
Троє людей загинули від падіння огорожі та уламків будівлі в районі Арманітола, повідомив заступник комісара поліції Маллік Ахсан Уддін Самі. По всій країні зареєстровано 461 поранення, зокрема 252 у Газіпурі, на північ від Дакки, зазначив Нітай Чандра Де Саркар, директор відділу моніторингу департаменту.
Наше головне завдання на даний момент – оцінити жертви та збитки. Ми поки що не бачимо труднощів із рятуванням з-під завалів чи ліквідацією наслідків завалів на такому рівні
Свої враження від землетрусу описали місцеві жителі та гості.
Я ніколи не відчував такого землетрусу за свої 30 років життя. Ми були в офісі, коли почали трястися меблі
Поштовхи відчувалися також у східних штатах Індії, але серйозних руйнувань там не зафіксовано.
