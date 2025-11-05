Чотири землетруси сколихнули узбережжя Індонезії протягом останніх 24 години
Київ • УНН
Протягом останніх 24 годин узбережжя Індонезії постраждало від чотирьох землетрусів магнітудою від 4,7 до 5,9, що спричинило руйнування. Один з них, магнітудою 5,9, стався за 65 км від Горонтало, а інший, силою 5,0, — у провінції Папуа.
Біля узбережжя Індонезії сталося чотири потужні землетруси. Внаслідок цього сталися руйнування, пише УНН з посиланням на Newsweek.
Деталі
За даними Геологічної служби США, за останні 24 години узбережжя Індонезії постраждало від чотирьох землетрусів. Сила цих землетрусів коливалася від 4,7 до 5,9 балів, що вважається сильним землетрусом, здатним завдати значних руйнувань.
Також повідомляється, що землетрус магнітудою 5,9 стався пізно у вівторок приблизно за 65 км від Горонтало на глибині майже 110 км, як показує карта Геологічної служби США.
Крім того, ще один землетрус стався лише двома годинами раніше, силою 5,0 балів, у провінції Папуа в Індонезії, приблизно за 178 км на захід-північний захід від Абепури. У середу на узбережжі сталося ще два землетруси, обидва магнітудою 4,7 бала.
Доповнення
Тайфун "Калмегі" забрав життя щонайменше 66 людей на Філіппінах, десятки зникли безвісти, повідомив офіційний представник у середу, тоді як країна готується до нового шторму.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу на півночі Афганістану сягнула щонайменше 20 людей, повідомляє місцева влада. Очікується, що кількість жертв зростатиме в міру продовження рятувальних робіт.