Четыре землетрясения сотрясли побережье Индонезии за последние 24 часа
Киев • УНН
В течение последних 24 часов побережье Индонезии пострадало от четырех землетрясений магнитудой от 4,7 до 5,9, что привело к разрушениям. Одно из них, магнитудой 5,9, произошло в 65 км от Горонтало, а другое, силой 5,0, — в провинции Папуа.
Подробности
По данным Геологической службы США, за последние 24 часа побережье Индонезии пострадало от четырех землетрясений. Сила этих землетрясений колебалась от 4,7 до 5,9 балла, что считается сильным землетрясением, способным нанести значительные разрушения.
Также сообщается, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло поздно во вторник примерно в 65 км от Горонтало на глубине почти 110 км, как показывает карта Геологической службы США.
Кроме того, еще одно землетрясение произошло всего двумя часами ранее, силой 5,0 балла, в провинции Папуа в Индонезии, примерно в 178 км к западу-северо-западу от Абепуры. В среду на побережье произошло еще два землетрясения, оба магнитудой 4,7 балла.
Дополнение
Тайфун "Калмеги" унес жизни по меньшей мере 66 человек на Филиппинах, десятки пропали без вести, сообщил официальный представитель в среду, тогда как страна готовится к новому шторму.
Число погибших в результате землетрясения на севере Афганистана достигло по меньшей мере 20 человек, сообщают местные власти. Ожидается, что число жертв будет расти по мере продолжения спасательных работ.