Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Четыре землетрясения сотрясли побережье Индонезии за последние 24 часа

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В течение последних 24 часов побережье Индонезии пострадало от четырех землетрясений магнитудой от 4,7 до 5,9, что привело к разрушениям. Одно из них, магнитудой 5,9, произошло в 65 км от Горонтало, а другое, силой 5,0, — в провинции Папуа.

Четыре землетрясения сотрясли побережье Индонезии за последние 24 часа

У побережья Индонезии произошло четыре мощных землетрясения. В результате произошли разрушения, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Подробности

По данным Геологической службы США, за последние 24 часа побережье Индонезии пострадало от четырех землетрясений. Сила этих землетрясений колебалась от 4,7 до 5,9 балла, что считается сильным землетрясением, способным нанести значительные разрушения.

Также сообщается, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло поздно во вторник примерно в 65 км от Горонтало на глубине почти 110 км, как показывает карта Геологической службы США.

Кроме того, еще одно землетрясение произошло всего двумя часами ранее, силой 5,0 балла, в провинции Папуа в Индонезии, примерно в 178 км к западу-северо-западу от Абепуры. В среду на побережье произошло еще два землетрясения, оба магнитудой 4,7 балла.

Дополнение

Тайфун "Калмеги" унес жизни по меньшей мере 66 человек на Филиппинах, десятки пропали без вести, сообщил официальный представитель в среду, тогда как страна готовится к новому шторму.

Число погибших в результате землетрясения на севере Афганистана достигло по меньшей мере 20 человек, сообщают местные власти. Ожидается, что число жертв будет расти по мере продолжения спасательных работ.

Павел Зинченко

Новости МираПогода и окружающая среда
Индонезия
Афганистан
Филиппины