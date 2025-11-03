Потужний землетрус в Афганістані забрав життя уже щонайменше 20 людей, 320 поранені
Київ • УНН
На півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3, забравши життя щонайменше 20 людей та поранивши понад 320. Очікується подальше зростання кількості жертв, оскільки рятувальні роботи тривають.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу на півночі Афганістану сягнула щонайменше 20 людей, повідомляє місцева влада. Очікується, що кількість жертв зростатиме в міру продовження рятувальних робіт, пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Шарафат Заман Амар, представник міністерства охорони здоров'я уряду Талібану, повідомив, що понад 20 людей загинули та понад 320 отримали поранення.
Землетрус стався недалеко від Мазарі-Шаріфа, одного з найбільших міст Афганістану з населенням близько 500 000 осіб, рано-вранці в понеділок, близько 01:00 за місцевим часом (22:30 за Києвом у неділю).
За даними Геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 6,3 і залягав на глибині 28 км. Рівень небезпеки був помаранчевим, що означає можливість "значних жертв".
Раніше представники влади провінції повідомили, що кількість жертв, імовірно, зросте в міру продовження рятувальних робіт.
Хаджі Заїд, представник Талібану в провінції Балх, раніше писав у X, що "багато людей отримали поранення" в районі Шолгара, на південь від Мазарі-Шаріфа.
Він повідомив, що з усіх районів провінції надійшли "повідомлення про легкі травми та незначні ушкодження".
"Більшість травм було отримано в результаті падіння з висотних будівель", - написав він.
У Мазарі-Шаріфе проживає понад 500 000 людей. Багато жителів міста вибігли на вулиці після землетрусу, побоюючись обвалення своїх будинків, повідомляє інформаційне агентство AFP.
Представник Талібану в Балсі також опублікував у X відео, на якому видно уламки, розкидані по землі біля Блакитної мечеті в Мазарі-Шаріфі, яку шанують мусульмани-шиїти. Вважається, що в цьому релігійному комплексі знаходиться гробниця першого імама шиїта - релігійного лідера, який мав божественне знання. Нині це місце, де збираються прочани для молитов та проведення релігійних свят.
За словами представника, численні жертви також зареєстровані в Самангані, гірській провінції неподалік Мазарі-Шаріфа.
Доповнення
Землетрус у понеділок стався після землетрусу магнітудою 6,0, що стався в гірському східному регіоні Афганістану наприкінці серпня, внаслідок якого загинуло понад 1000 людей.
Цей землетрус був особливо руйнівним, оскільки сільські будинки в цьому регіоні, як правило, були збудовані з глини та деревини. Жителі опинилися у пастці, коли їхні будинки обрушилися під час землетрусу.
Афганістан дуже схильний до землетрусів через своє розташування на лінії розломів, де зустрічаються Індійська та Євразійська тектонічні плити.