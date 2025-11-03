Потужний землетрус в Афганістані забрав життя уже щонайменше 20 людей, 320 поранені

Кількість загиблих внаслідок землетрусу на півночі Афганістану сягнула щонайменше 20 людей, повідомляє місцева влада. Очікується, що кількість жертв зростатиме в міру продовження рятувальних робіт, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Шарафат Заман Амар, представник міністерства охорони здоров'я уряду Талібану, повідомив, що понад 20 людей загинули та понад 320 отримали поранення.

Землетрус стався недалеко від Мазарі-Шаріфа, одного з найбільших міст Афганістану з населенням близько 500 000 осіб, рано-вранці в понеділок, близько 01:00 за місцевим часом (22:30 за Києвом у неділю).

За даними Геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 6,3 і залягав на глибині 28 км. Рівень небезпеки був помаранчевим, що означає можливість "значних жертв".

Раніше представники влади провінції повідомили, що кількість жертв, імовірно, зросте в міру продовження рятувальних робіт.

Хаджі Заїд, представник Талібану в провінції Балх, раніше писав у X, що "багато людей отримали поранення" в районі Шолгара, на південь від Мазарі-Шаріфа.

Він повідомив, що з усіх районів провінції надійшли "повідомлення про легкі травми та незначні ушкодження".

"Більшість травм було отримано в результаті падіння з висотних будівель", - написав він.

У Мазарі-Шаріфе проживає понад 500 000 людей. Багато жителів міста вибігли на вулиці після землетрусу, побоюючись обвалення своїх будинків, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Представник Талібану в Балсі також опублікував у X відео, на якому видно уламки, розкидані по землі біля Блакитної мечеті в Мазарі-Шаріфі, яку шанують мусульмани-шиїти. Вважається, що в цьому релігійному комплексі знаходиться гробниця першого імама шиїта - релігійного лідера, який мав божественне знання. Нині це місце, де збираються прочани для молитов та проведення релігійних свят.

За словами представника, численні жертви також зареєстровані в Самангані, гірській провінції неподалік Мазарі-Шаріфа.

Доповнення

Землетрус у понеділок стався після землетрусу магнітудою 6,0, що стався в гірському східному регіоні Афганістану наприкінці серпня, внаслідок якого загинуло понад 1000 людей.

Цей землетрус був особливо руйнівним, оскільки сільські будинки в цьому регіоні, як правило, були збудовані з глини та деревини. Жителі опинилися у пастці, коли їхні будинки обрушилися під час землетрусу.

Афганістан дуже схильний до землетрусів через своє розташування на лінії розломів, де зустрічаються Індійська та Євразійська тектонічні плити.