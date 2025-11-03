Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни уже по меньшей мере 20 человек, 320 ранены

Число погибших в результате землетрясения на севере Афганистана достигло по меньшей мере 20 человек, сообщают местные власти. Ожидается, что число жертв будет расти по мере продолжения спасательных работ, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Шарафат Заман Амар, представитель министерства здравоохранения правительства Талибана, сообщил, что более 20 человек погибли и более 320 получили ранения.

Землетрясение произошло недалеко от Мазари-Шарифа, одного из крупнейших городов Афганистана с населением около 500 000 человек, рано утром в понедельник, около 01:00 по местному времени (22:30 по Киеву в воскресенье).

По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 6,3 и залегало на глубине 28 км. Уровень опасности был оранжевым, что означает возможность "значительных жертв".

Ранее представители властей провинции сообщили, что число жертв, вероятно, возрастет по мере продолжения спасательных работ.

Хаджи Заид, представитель Талибана в провинции Балх, ранее писал в X, что "много людей получили ранения" в районе Шолгара, к югу от Мазари-Шарифа.

Он сообщил, что из всех районов провинции поступили "сообщения о легких травмах и незначительных повреждениях".

"Большинство травм было получено в результате падения с высотных зданий", - написал он.

В Мазари-Шарифе проживает более 500 000 человек. Многие жители города выбежали на улицы после землетрясения, опасаясь обрушения своих домов, сообщает информационное агентство AFP.

Представитель Талибана в Балхе также опубликовал в X видео, на котором видны обломки, разбросанные по земле возле Голубой мечети в Мазари-Шарифе, которую почитают мусульмане-шииты. Считается, что в этом религиозном комплексе находится гробница первого имама шиита - религиозного лидера, обладавшего божественным знанием. Ныне это место, где собираются паломники для молитв и проведения религиозных праздников.

По словам представителя, многочисленные жертвы также зарегистрированы в Самангане, горной провинции недалеко от Мазари-Шарифа.

Дополнение

Землетрясение в понедельник произошло после землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в горном восточном регионе Афганистана в конце августа, в результате которого погибло более 1000 человек.

Это землетрясение было особенно разрушительным, поскольку сельские дома в этом регионе, как правило, были построены из глины и дерева. Жители оказались в ловушке, когда их дома обрушились во время землетрясения.

Афганистан очень подвержен землетрясениям из-за своего расположения на линии разломов, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.