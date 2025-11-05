Тайфун "Калмегі" на Філіппінах забрав життя 66 людей, десятки зникли безвісти

Тайфун "Калмегі" забрав життя щонайменше 66 людей на Філіппінах, десятки зникли безвісти, повідомив офіційний представник у середу, тоді як країна готується до нового шторму, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Найбільш смертоносний тайфун, що обрушився на цю країну Південно-Східної Азії цього року, також залишив бездомними понад пів мільйона людей. Він обрушився на центральні провінції, зокрема, на Себу, де було зареєстровано найбільшу кількість жертв, на тлі того, як велика повінь затопила будинки, а мешканці були заблоковані на дахах.

За даними представників служб реагування на стихійні лиха, багато хто з загиблих постраждав від падаючих дерев і уламків або був змитий повінню. Вертоліт ВПС Філіппін, відправлений на допомогу у ліквідації наслідків тайфуну, зазнав аварії, внаслідок чого загинули шестеро членів екіпажу, повідомили військові.

За даними метеорологічного бюро Pagasa, у "Калмегі", який місцеві жителі називають "Тіно", зараз максимальна швидкість постійного вітру досягає 130 кілометрів на годину, а пориви - до 180 кілометрів на годину. Другий за значимістю рівень тривоги з п'яти рівнів системи попередження про тайфуни зберігається у деяких районах провінції Палаван, що розташовані біля Південно-Китайського моря.

Окрім 66 загиблих, 26 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив у середу новинному каналу ABS-CBN Бернардо Рафаеліто Алехандро, заступник керівника Управління цивільної оборони. За його словами, "Калмегі" приніс на Себу місячну норму опадів.

Тайфун готовий залишити Філіппіни рано вранці в четвер, а потім попрямувати до В'єтнаму, який, за даними синоптиків, все ще не оговтався від потужної повені, яка забрала життя десятків людей. Прогнозується, що нова тропічна депресія невдовзі обрушиться на Філіппіни і може досягти категорії супертайфуну 8 листопада, повідомило Pagasa, попередивши, що на початку наступного тижня над головним островом Лусон можуть виникнути "небезпечні для життя штормові умови".

"Калмегі", двадцятий шторм, що обрушився на Філіппіни цього року, привернув увагу до корупційного скандалу, що розгорявся, в проектах по боротьбі з повенями вартістю в мільярди песо, що викликало обурення громадськості. На країну обрушується близько 20 циклонів на рік, що робить її однією з країн світу, схильних до стихійних лих.

У провінції Себу, яка все ще відновлюється після нещодавнього землетрусу, який забрав десятки життів, губернатор Памела Барікуатро звернулася за допомогою. "Себу виділено 26 мільярдів песо на боротьбу з повенями, але ми затоплені до краю", - написала вона у Facebook.

Тайфун на Філіппінах забрав життя двох людей і спричинив повені