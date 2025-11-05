Тайфун "Калмегі" на Філіппінах забрав життя 66 людей, десятки зникли безвісти

ukenru
07:17 • 1188 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 21635 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 25028 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 50740 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 39144 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38029 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35171 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 50929 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 45899 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19670 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку4 листопада, 21:57 • 7560 перегляди
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState5 листопада, 00:48 • 15124 перегляди
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 19133 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video02:29 • 15344 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 03:38 • 4018 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 50929 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 46959 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 45899 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 64785 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 62894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Іван Федоров
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Південна Корея
Китай
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 26296 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 40277 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 43209 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 38449 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 42300 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Brent
Financial Times

Тайфун "Калмегі" на Філіппінах забрав життя 66 людей, десятки зникли безвісти

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Тайфун "Калмегі" призвів до загибелі щонайменше 66 людей на Філіппінах, ще 26 вважаються зниклими безвісти. Понад пів мільйона людей залишилися без даху над головою, а країна готується до нового шторму.

Тайфун "Калмегі" на Філіппінах забрав життя 66 людей, десятки зникли безвісти

Тайфун "Калмегі" забрав життя щонайменше 66 людей на Філіппінах, десятки зникли безвісти, повідомив офіційний представник у середу, тоді як країна готується до нового шторму, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Найбільш смертоносний тайфун, що обрушився на цю країну Південно-Східної Азії цього року, також залишив бездомними понад пів мільйона людей. Він обрушився на центральні провінції, зокрема, на Себу, де було зареєстровано найбільшу кількість жертв, на тлі того, як велика повінь затопила будинки, а мешканці були заблоковані на дахах.

За даними представників служб реагування на стихійні лиха, багато хто з загиблих постраждав від падаючих дерев і уламків або був змитий повінню. Вертоліт ВПС Філіппін, відправлений на допомогу у ліквідації наслідків тайфуну, зазнав аварії, внаслідок чого загинули шестеро членів екіпажу, повідомили військові.

За даними метеорологічного бюро Pagasa, у "Калмегі", який місцеві жителі називають "Тіно", зараз максимальна швидкість постійного вітру досягає 130 кілометрів на годину, а пориви - до 180 кілометрів на годину. Другий за значимістю рівень тривоги з п'яти рівнів системи попередження про тайфуни зберігається у деяких районах провінції Палаван, що розташовані біля Південно-Китайського моря.

Окрім 66 загиблих, 26 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив у середу новинному каналу ABS-CBN Бернардо Рафаеліто Алехандро, заступник керівника Управління цивільної оборони. За його словами, "Калмегі" приніс на Себу місячну норму опадів.

Тайфун готовий залишити Філіппіни рано вранці в четвер, а потім попрямувати до В'єтнаму, який, за даними синоптиків, все ще не оговтався від потужної повені, яка забрала життя десятків людей. Прогнозується, що нова тропічна депресія невдовзі обрушиться на Філіппіни і може досягти категорії супертайфуну 8 листопада, повідомило Pagasa, попередивши, що на початку наступного тижня над головним островом Лусон можуть виникнути "небезпечні для життя штормові умови".

"Калмегі", двадцятий шторм, що обрушився на Філіппіни цього року, привернув увагу до корупційного скандалу, що розгорявся, в проектах по боротьбі з повенями вартістю в мільярди песо, що викликало обурення громадськості. На країну обрушується близько 20 циклонів на рік, що робить її однією з країн світу, схильних до стихійних лих.

У провінції Себу, яка все ще відновлюється після нещодавнього землетрусу, який забрав десятки життів, губернатор Памела Барікуатро звернулася за допомогою. "Себу виділено 26 мільярдів песо на боротьбу з повенями, але ми затоплені до краю", - написала вона у Facebook.

Тайфун на Філіппінах забрав життя двох людей і спричинив повені04.11.25, 21:02 • 2694 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
В'єтнам
ABS-CBN
Південнокитайське море
Філіппіни