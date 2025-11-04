Тайфун на Філіппінах забрав життя двох людей і спричинив повені

У центральній частині Філіппін у понеділок пронісся потужний тайфун, який забрав життя щонайменше двох людей і змусив десятки тисяч мешканців залишити свої домівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Після виходу тайфуну з Тихого океану вночі в кількох районах сталися раптові повені. У двох селах люди опинилися заблокованими на дахах будинків, а автомобілі були затоплені. Через негоду десятки тисяч людей були змушені евакуюватися з небезпечних районів. За даними AP, відео наслідків тайфуну зняла журналістка Жаклін Ернандес.

Тайфун приніс значні руйнування у центральну частину Філіппін. Рятувальники продовжують допомагати людям, які опинилися у пастці через повені, та оцінюють масштаби збитків.

Нагадаємо

В Індії злива спричинила раптову повінь у селі Дхаралі, округ Уттаркаші. Загинуло п'ятеро людей, десятки зникли безвісти, будинки змиті водою.