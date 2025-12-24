$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 12931 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 22726 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 29879 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 38504 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 28615 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 33621 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 18849 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18148 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23700 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39054 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Державний департамент США ввів візові обмеження проти п'ятьох осіб, звинувачених у спробах цензурування контенту та обмеження свободи слова. Серед них колишній єврокомісар Тьєррі Бретон та керівники організацій, що досліджують небезпечний контент в інтернеті.

США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова

Державний департамент США запровадив візові обмеження проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під санкції потрапив колишній єврокомісар Тьєррі Бретон, який був одним із ключових ініціаторів Закону про цифрові послуги, що зобов'язує великі технологічні компанії боротися з мовою ворожнечі та дезінформацією.

Крім Бретона, під обмеження потрапили керівники організацій, що досліджують небезпечний контент в інтернеті – зокрема, генеральний директор Центру протидії цифровій ненависті Імран Ахмед, співзасновниця Глобального індексу дезінформації (Global Disinformation Index) Клер Мелфорд та співробітниці німецької некомерційної організації HateAid Анна-Лена фон Ходенберг та Жозефіна Баллон.

Держсекретар США Марко Рубіо уточнив, що деякі європейські лідери використовують боротьбу з дезінформацією як інструмент для переслідування опонентів імміграційної політики.

Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні діячі не змінять свій курс

- попередив Рубіо.

У свою ченргу представник організації Global Disinformation Index назвав дії Вашингтона "авторитарним нападом" і зазначив, що адміністрація Трампа "вкотре використовує весь вплив федерального уряду, щоб залякувати, цензурувати та замовчувати голоси, з якими вона не згодна".

Нагадаємо

Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на соцмережу X за порушення закону про цифрові послуги.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав це "не просто атакою на Х, а нападом на всі американські технологічні платформи "та американський народ з боку іноземних урядів".

Суд у США дозволив Трампу не допускати журналістів до Овального кабінету: подробиці справи07.06.25, 03:31 • 4593 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Марко Рубіо
Тьєррі Бретон
Європейська комісія
Державний департамент США
Дональд Трамп