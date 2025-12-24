США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова
Державний департамент США ввів візові обмеження проти п'ятьох осіб, звинувачених у спробах цензурування контенту та обмеження свободи слова. Серед них колишній єврокомісар Тьєррі Бретон та керівники організацій, що досліджують небезпечний контент в інтернеті.
Державний департамент США запровадив візові обмеження проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під санкції потрапив колишній єврокомісар Тьєррі Бретон, який був одним із ключових ініціаторів Закону про цифрові послуги, що зобов'язує великі технологічні компанії боротися з мовою ворожнечі та дезінформацією.
Крім Бретона, під обмеження потрапили керівники організацій, що досліджують небезпечний контент в інтернеті – зокрема, генеральний директор Центру протидії цифровій ненависті Імран Ахмед, співзасновниця Глобального індексу дезінформації (Global Disinformation Index) Клер Мелфорд та співробітниці німецької некомерційної організації HateAid Анна-Лена фон Ходенберг та Жозефіна Баллон.
Держсекретар США Марко Рубіо уточнив, що деякі європейські лідери використовують боротьбу з дезінформацією як інструмент для переслідування опонентів імміграційної політики.
Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні діячі не змінять свій курс
У свою ченргу представник організації Global Disinformation Index назвав дії Вашингтона "авторитарним нападом" і зазначив, що адміністрація Трампа "вкотре використовує весь вплив федерального уряду, щоб залякувати, цензурувати та замовчувати голоси, з якими вона не згодна".
Нагадаємо
Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на соцмережу X за порушення закону про цифрові послуги.
Державний секретар США Марко Рубіо назвав це "не просто атакою на Х, а нападом на всі американські технологічні платформи "та американський народ з боку іноземних урядів".
