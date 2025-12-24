США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова

Державний департамент США запровадив візові обмеження проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Зазначається, що під санкції потрапив колишній єврокомісар Тьєррі Бретон, який був одним із ключових ініціаторів Закону про цифрові послуги, що зобов'язує великі технологічні компанії боротися з мовою ворожнечі та дезінформацією.

Крім Бретона, під обмеження потрапили керівники організацій, що досліджують небезпечний контент в інтернеті – зокрема, генеральний директор Центру протидії цифровій ненависті Імран Ахмед, співзасновниця Глобального індексу дезінформації (Global Disinformation Index) Клер Мелфорд та співробітниці німецької некомерційної організації HateAid Анна-Лена фон Ходенберг та Жозефіна Баллон.

Держсекретар США Марко Рубіо уточнив, що деякі європейські лідери використовують боротьбу з дезінформацією як інструмент для переслідування опонентів імміграційної політики.

Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні діячі не змінять свій курс