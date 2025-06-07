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Суд у США дозволив Трампу не допускати журналістів до Овального кабінету: подробиці справи

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Апеляційний суд США дозволив Трампу не допускати деяких журналістів до "обмежених приміщень", зокрема до Овального кабінету та Air Force One. Раніше AP подало позов проти адміністрації Трампа.

Суд у США дозволив Трампу не допускати журналістів до Овального кабінету: подробиці справи

Федеральний апеляційний суд постановив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може не допускати журналістів до Овального кабінету, на борт літака Air Force One та інших "обмежених приміщень" на підставі їхніх редакційних рішень. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 06 червня Апеляційний суд своєю постановою, ухваленою двома голосами проти одного, скасував постанову судді нижчої інстанції.

Йдеться про рішення, яке раніше відновило можливість агентства Associated Press брати участь у роботі ротаційного пулу репортерів, які висвітлюють щоденні пересування президента. Однак рішення апеляції забезпечило адміністрації Трампа перемогу в боротьбі з виданням за доступ.

Трамп назвав це рішення "Великою ПЕРЕМОГОЮ над AP сьогодні" на своїй платформі Truth Social. "Вони відмовилися викладати факти чи Правду про ЗАЛИВ АМЕРИКИ. ФЕЙКОВІ НОВИНИ!"

- цитує Дональда Трампа видання.

У висновку більшості суддя Неомі РАО написала, що рішення суду нижчої інстанції "зазіхає на незалежність президента і контроль над його особистими робочими просторами".

Упродовж усієї історії нашої країни президенти проводили найважливіші зустрічі та ухвалювали історичні рішення в Овальному кабінеті та на борту Air Force One. Іноді вони запрошували пресу поспостерігати. Але ці обмежені президентські простори не є форумами Першої поправки, і президент зберігає за собою право вирішувати, хто має до них доступ

- наголосила Неомі РАО.

Водночас, колегія залишила чинною частину початкового розпорядження. У ньому вимагалося для AP, як і раніше, мати доступ до Східної кімнати в Білому домі, яка зазвичай була відкрита для ширшого кола репортерів.

Нагадаємо

21 лютого 2025 року видання Associated Press подало позов до суду проти трьох чиновників адміністрації Дональда Трампа, звинувативши Білий дім у порушенні свободи слова.

В Адміністрації Трампа заявили, що планують самостійно відбирати ЗМІ для президентського прес-пулу замість Асоціації кореспондентів. Associated Press вже заборонили доступ до Овального кабінету та Air Force One.

На засіданні міністрів Трампа Reuters та низці інших медіа заборонили роботу 27.02.25, 00:29 • 101764 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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