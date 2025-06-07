Суд у США дозволив Трампу не допускати журналістів до Овального кабінету: подробиці справи

Федеральний апеляційний суд постановив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може не допускати журналістів до Овального кабінету, на борт літака Air Force One та інших "обмежених приміщень" на підставі їхніх редакційних рішень. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

У п'ятницю, 06 червня Апеляційний суд своєю постановою, ухваленою двома голосами проти одного, скасував постанову судді нижчої інстанції.

Йдеться про рішення, яке раніше відновило можливість агентства Associated Press брати участь у роботі ротаційного пулу репортерів, які висвітлюють щоденні пересування президента. Однак рішення апеляції забезпечило адміністрації Трампа перемогу в боротьбі з виданням за доступ.

Трамп назвав це рішення "Великою ПЕРЕМОГОЮ над AP сьогодні" на своїй платформі Truth Social. "Вони відмовилися викладати факти чи Правду про ЗАЛИВ АМЕРИКИ. ФЕЙКОВІ НОВИНИ!"

У висновку більшості суддя Неомі РАО написала, що рішення суду нижчої інстанції "зазіхає на незалежність президента і контроль над його особистими робочими просторами".

Упродовж усієї історії нашої країни президенти проводили найважливіші зустрічі та ухвалювали історичні рішення в Овальному кабінеті та на борту Air Force One. Іноді вони запрошували пресу поспостерігати. Але ці обмежені президентські простори не є форумами Першої поправки, і президент зберігає за собою право вирішувати, хто має до них доступ