На засіданні міністрів Трампа Reuters та низці інших медіа заборонили роботу
Київ • УНН
Білий дім заборонив доступ журналістам Reuters, HuffPost та Der Tagesspiegel на засідання кабінету міністрів США. Медіа вимагають припинити перешкоджати роботі вільної преси.
Агенція Reuters повідомила, що її репортеру, а також представникам видання HuffPost і німецької газети Der Tagesspiegel було заборонено доступ на засідання кабінету міністрів США під головуванням Дональда Трампа, передає УНН.
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Зазначається, що Reuters - вже друга агенція з "великої трійки" медіагігантів, яка опиняється в немилості у Білого дому: раніше адміністрація Трампа припинила видавати акредитацію співробітникам Associated Press. Кореспондентам Bloomberg поки що не перешкоджають у професійній діяльності, проте вони приєдналися до оприлюдненої у середу спільної заяви.
Журналісти вимагають від Білого дому "припинити заважати вільній незалежній пресі висвітлювати для суспільства діяльність уряду, що є першочерговою умовою демократії".
Нагадаємо
Адміністрація Трампа планує самостійно відбирати ЗМІ для президентського прес-пулу замість Асоціації кореспондентів. Associated Press вже заборонили доступ до Овального кабінету та Air Force One.
Тим часом Associated Press звинувачує трьох представників адміністрації Трампа у порушенні свободи слова через блокування доступу до президентських заходів. Конфлікт виник через відмову AP змінити назву "Мексиканська затока" на "Американська затока".