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Білий дім самостійно обиратиме журналістів для спілкування з Трампом

Київ  •  УНН

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Адміністрація Трампа планує самостійно відбирати ЗМІ для президентського прес-пулу замість Асоціації кореспондентів. Associated Press вже заборонили доступ до Овального кабінету та Air Force One.

Адміністрація Трампа оголосила, що почне самостійно визначати, які медіа зможуть брати участь у президентському преспулі. Про це повідомляє NYT, пише УНН.

Як зазначає видання таке рішення порушує десятилітню традицію, дозволяючи Білому дому посилити контроль над тим, які журналісти отримають можливість безпосередньо спостерігати за діяльністю президента та ставити йому запитання.

Асоціація кореспондентів Білого дому, 111-річна група, яка представляє журналістів, які висвітлюють діяльність адміністрації, давно самостійно визначила, які репортери братимуть участь у щоденному пулі.

Формат пулу гарантує, що громадськість має точний запис коментарів і дій президента. Журналісти пулу, які є свідками подій, розповсюджують свої репортажі сотням інших ЗМІ, які висвітлюють його.

Пул найчастіше складається з журналістів таких організацій, як CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News і The New York Times.

Оголошення у вівторок стало останнім у серії агресивних зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на обмеження доступу та впливу основних інформаційних організацій, які висвітлюють Білий дім. Це різкий відрив від поколінь президентів-республіканців і демократів, які підкорялися вимогам пресслужби Білого дому самостійно вирішувати, яким репортерам надавати більше доступу,

- наголосило видання.

Адміністрація заборонила журналістам з Associated Press, яка постачає інформацію тисячам новинних організацій по всьому світу, входити в Овальний кабінет або подорожувати літаком Air Force One.

Прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт сказала, що нова політика має на меті дозволити "новим медіа", таким як  сайти, потокові сервіси та подкасти, "розділити цю чудову відповідальність".

Нагадаємо

Associated Press звинувачує трьох представників адміністрації Трампа у порушенні свободи слова через блокування доступу до президентських заходів. Конфлікт виник через відмову AP змінити назву "Мексиканська затока" на "Американська затока".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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