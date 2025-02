Белый дом самостоятельно будет выбирать журналистов для общения с Трампом

Администрация Трампа объявила, что начнет самостоятельно определять, какие медиа смогут участвовать в президентском преспуле. Об этом сообщает NYT, пишет УНН.

Как отмечает издание такое решение нарушает десятилетнюю традицию, позволяя Белому дому усилить контроль над тем, какие журналисты получат возможность непосредственно наблюдать за деятельностью президента и задавать ему вопросы.

Ассоциация корреспондентов Белого дома, 111-летняя группа, которая представляет журналистов, освещающих деятельность администрации, давно самостоятельно определила, какие репортеры будут участвовать в ежедневном пуле.

Формат пула гарантирует, что общественность имеет точную запись комментариев и действий президента. Журналисты пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других СМИ, которые освещают его.

Пул чаще всего состоит из журналистов таких организаций, как CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News и The New York Times.

Объявление во вторник стало последним в серии агрессивных усилий администрации Трампа, направленных на ограничение доступа и влияния основных информационных организаций, освещающих Белый дом. Это резкий отрыв от поколений президентов-республиканцев и демократов, которые подчинялись требованиям пресс-службы Белого дома самостоятельно решать, каким репортерам предоставлять больше доступа, - подчеркнуло издание.

Администрация запретила журналистам из Associated Press, которая поставляет информацию тысячам новостных организаций по всему миру, входить в Овальный кабинет или путешествовать самолетом Air Force One.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сказала, что новая политика имеет целью позволить "новым медиа", таким как сайты, потоковые сервисы и подкасты, "разделить эту замечательную ответственность".

Напомним

Associated Press обвиняет трех представителей администрации Трампа в нарушении свободы слова из-за блокирования доступа к президентским мероприятиям. Конфликт возник из-за отказа AP изменить название "Мексиканский залив" на "Американский залив".