Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала

Назарий Гусаков — "помочь нельзя обвинить". Здесь каждый выбирает, где поставить запятую после громкой истории с благотворительной помощью мужчине со смертельной болезнью, которого подозревают в мошенничестве и бегстве за границу, передает УНН.

В соцсетях заподозрили в мошенничестве 31-летнего львовянина Назария Гусакова, которому украинцы, в частности, лидеры мнений и расследователи, собирали деньги на дорогостоящее лечение. Назарий имеет смертельное генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию, из-за чего сейчас может двигать только головой и руками. Для продления жизни нужны лекарства, которые стоят 250 тыс. грн за один флакон.

Украинцы, как нация тех, кто привык помогать ближнему, неоднократно откликались на сборы Назария, однако произошло "НО".

Из-за чего возник скандал?

Пользователи различных соцсетей начали поднимать скандал, ведь в истории сборов не было конечного важного фидбека для волонтеров и донатеров – правильных отчетов, которые мы привыкли видеть. Более того, на скринах, которые предоставил Назарий с покупкой лекарств, обнаружили следы фотошопа, что вызвало бурные реакции пользователей.

В соцсетях отмечают, что в "отчетах" Назария много расхождений. Он постил по несколько раз одни и те же фото с лекарствами, а чеки о покупке дорогостоящих препаратов, даже по просьбе донатеров, нигде не обнародовал. Вместе с тем, предполагают, что мужчина завышал потребности в лекарствах, а деньги выводил в крипту. К тому же речь идет о том, что Назарий тратит средства на азартные игры.

"То есть как парень, собирая деньги на жизненно необходимые лекарства, мог их не покупать?" - спросите вы.

Ответ на этот вопрос дал Львовский городской голова Андрей Садовый.

В июне 2024 года Назар Гусаков стал первым взрослым львовянином, который начал получать это лекарство бесплатно. Речь идет о препарате Эврисди.

Он прошел генетическую экспертизу, и специалисты определили ему нужную дозировку.

Кроме того, производитель бесплатно удваивает каждую купленную городом упаковку.

18 июня исполнился год, как Назарий находился на этой программе. Он получает по 3 флакона в месяц — в соответствии с медицинскими заключениями, то есть один месяц терапии, который стоит около 800 тысяч гривен, полностью закрывает бюджет Львова и сам производитель.

Недавно, по словам Садового, Назарий сообщил, что ему нужно увеличить дозу из-за слабости в мышцах, врачи предложили пройти повторную экспертизу — чтобы оценить, есть ли в этом необходимость, однако тот не прошел этого обследования.

Также городской голова заявил, что были надежды на прекращение сбора средств, когда начали предоставлять все необходимые парню медикаменты.

В разговоре он пояснил, что нуждается не только в лекарствах, но и во вспомогательных средствах, физической реабилитации и массажах. По словам самого Назария, процедур, предусмотренных медицинскими гарантиями, ему якобы недостаточно.

Куда ушли деньги?

В соцсетях предполагают, что часть денег со своего криптокошелька, где накопилось 2,7 млн долларов, Назарий мог потратить на азартные игры, включая ставки на спорт.

Реакция властей

История с вероятными махинациями Назария Гусакова дошла до Президента. По его информации, мужчина выехал из Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

"Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - подчеркнул Зеленский.

Начато расследование

Национальная полиция Украины начала расследование - открыто два уголовных дела: за мошенничество (ст.190 УК) и отмывание средств (ст.209 УК).

Реакция тех, кто публично поддерживал

Сборы Назария в разное время поддерживали известные люди, в частности блогеры, журналисты, бизнесмены, военные: соучредитель monobank Олег Гороховский, журналист Михаил Ткач, Bihus.info, военный Валерий Маркус, известная порноактриса Жозефина Джексон (Юлия Сенюк) и другие.

Денис Бигус из издания Bihus.info отреагировал на скандал и обвинения львовянина в махинациях.

"С одной стороны, мне не хочется влезать в это. Я с Назарием даже не знаком и лично мне он писал, кажется, только раз. С другой – мы постили сообщения ему в помощь, поэтому было бы странно отмалчиваться. Я здесь замечу, что постили/репостили много людей и медиа. Я с несколькими говорил, все в а**е. Не знаю, будет ли еще кто-то что-то говорить. Но я скажу за себя. По состоянию на сейчас я знаю ровно то, что прочитал утром в интернете. Окей, даже без окончательных выводов – мне это ни**я не нравится", – написал Бигус.

В сообщении Bihus.info говорится о том, что самостоятельно деньги мужчине не собирали, а лишь медийно поддерживали сборы.

"Конкретно по Назарию – наличие у него смертельной и неизлечимой болезни сомнений не вызывало. На тот момент, когда мы взялись постить в его поддержку, это уже сделали многие крупные медийные площадки. Собственно, через них он к нам и обратился. Очень сложно отказать человеку, который тебе пишет "без лекарств я умру". Ну и таки же по диагнозу действительно умрет. И это ежемесячная история. Так как мы не собираем деньги, а медийно поддерживаем, "свести все его сборы" у нас не было возможности", – указано в сообщении Bihus.info.

Журналист УП Михаил Ткач также показал, как Назарий Гусаков требовал у него поддержки со сбором, манипулируя своим состоянием здоровья. Ткач извинился перед аудиторией и признал, что ждать каких-либо отчетов от Гусакова бессмысленно и подчеркнул, что в деле мошеннические действия очевидны.

Кроме того, тяжело больной Назарий Гусаков пытался шантажом получить поддержку львовского табачного контрабандиста Григория Козловского, но тот его проигнорировал. Вместо этого Назарий обещал устроить ему медийную расправу.

Что сам Гусаков говорит о ситуации?

После того как в соцсетях подняли скандал, Назарий сам призвал ему не донатить, ведь вдруг появилась возможность получить больше бесплатных лекарств от города.

Первое публичное объяснение с момента скандала он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Пожалуйста, не донатьте мне. Я ни на что не собираю сейчас и вижу, что какие-то средства продолжают поступать", – написал он.

Также Назарий Гусаков заявил журналистам местного издания, что покупал лекарства неофициально, поэтому чеки предоставить не может. У кого покупает лекарства тоже не сказал: "Я не могу публично сказать имя тех людей, потому что это так..."

"Кто-то может мне помочь банкой, двумя, то я покупаю и пейпалом оплачиваю или криптой, или наличными, если это во Львове или переводом.. бабушка ходит переводить через терминалы", – добавил Гусаков.

Мужчина добавил, что уже давно не играет в азартные игры и ожидает, пока бухгалтеры подготовят ему отчеты.

"Преимущественно, все время лекарства закупались неофициально, в моей ситуации я стараюсь экономить как могу. Самая большая моя ошибка, что я не разделял свои средства и средства, которые мне люди помогали персонально и на сборах. Оно все вперемешку. Я никогда не думал, что мне нужно будет давать отчет за свое здоровье. Это, наверное, мой самый большой косяк в том, что я сам не могу разобраться в этих отчетах", – сказал Гусаков.

Ранее УНН передал, что по делу Гусакова устанавливается круг лиц, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Также стало известно, что Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.