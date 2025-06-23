Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу

Назарій Гусаков - "допомогти не можна звинуватити". Тут кожен обирає, де поставити кому після гучної історії із благодійною допомогою чоловіку зі смертельною хворобою, якого підозрюють у шахрайстві та втечі за кордон, передає УНН.

У соцмережах запідозрили у шахрайстві 31-річного львів’янина Назарія Гусакова, якому українці, зокрема, лідери думок та розслідувачі, збирали гроші на вартісне лікування. Назарій має смертельне генетичне захворювання — спінальну м’язову атрофію, через що наразі може рухати лише головою та руками. Для продовження життя потрібні ліки, які коштують 250 тис. грн за один флакон.

Українці, як нація тих, хто звик допомагати ближньому, неодноразово відгукувалися на збори Назарія, проте сталося "АЛЕ".

Через що виник скандал?

Користувачі різних соцмереж почали здіймати скандал, адже в історії зборів не було кінцевого важливого фідбеку для волонтерів та донатерів – правильних звітів, які ми звикли бачити. Ба більше, на скрінах, які надав Назарій з купівлею ліків, виявили сліди фотошопу, що викликало бурхливі реакції користувачів.

У соцмережах зазначають, що у "звітах" Назарія багато розбіжностей. Він постив по кілька разів одні ті самі фото з ліками, а чеки про купівлю вартісних препаратів, навіть на прохання донатерів, ніде не оприлюднив. Разом із тим, припускають, що чоловік завищував потреби у ліках, а гроші виводив у крипту. До того ж йдеться про те, що Назарій спускає кошти на азартні ігри.

"Тобто як хлопець, збираючи гроші на життєво необхідні ліки, міг їх не купувати?" - запитаєте ви.

Відповідь на це питання надав Львівський міський голова Андрій Садовий.

У червні 2024 року Назар Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно. Йдеться про препарат Еврісді.

Він пройшов генетичну експертизу, і фахівці визначили йому потрібне дозування.

Крім того, виробник безкоштовно подвоює кожну куплену містом упаковку.

18 червня був рік відколи Назарій перебував на цій програмі. Він отримує по 3 флакони на місяць — відповідно до медичних висновків, тобто один місяць терапії, який коштує близько 800 тисяч гривень, повністю закриває бюджет Львова та сам виробник.

Нещодавно, за словами Садового, Назарій повідомив, що йому потрібно збільшити дозу через слабкість у м’язах, лікарі запропонували пройти повторну експертизу — щоб оцінити, чи в цьому є необхідність, однак той не пройшов цього обстеження.

Також міський голова заявив, що мали сподівання про припинення збору коштів, коли почали надавати всі необхідні хлопцеві медикаменти.

У розмові він пояснив, що потребує не лише ліків, а й допоміжних засобів, фізичної реабілітації та масажів. Зі слів самого Назара, процедур, які передбачені медичними гарантіями йому нібито недостатньо.

Куди пішли гроші?

У соцмережах припускають, що частину грошей зі свого криптогаманця, де накопичилося 2,7 млн доларів, Назарій міг витратити на азартні ігри, включно зі ставками на спорт.

Реакція влади

Історія з ймовірними махінаціями Назарія Гусакова дійшла до Президента. За його інформацією, чоловік виїхав з України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

"Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - наголосив Зеленський.

Розпочато розслідування

Національна поліція України розпочала розслідування - відкрито дві кримінальні справи: за шахрайство (ст.190 КК) та відмивання коштів (ст.209 КК).

Реакція тих, хто публічно підтримував

Збори Назарія у різний час підтримували відомі люди, зокрема блогери, журналісти, бізнесмени, військові: співзасновник monobank Олег Гороховський, журналіст Михайло Ткач, Bihus.info, військовий Валерій Маркус, відома порноактриса Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк) та інші.

Денис Бігус із видання Bihus.info відреагував на скандал та звинувачення львів’янина у махінаціях.

"З одного боку, мені не хочеться влазити в це. Я з Назарієм навіть не знайомий і особисто мені він писав, здається, лише раз. З іншого – ми постили дописи йому на допомогу, тому було б дивно відмовчуватись. Я тут зауважу, що постили/репостили багато людей і медіа. Я з декількома говорив, всі в а**ї. Не знаю, чи буде ще хтось щось говорити. Але я скажу за себе. Станом на зараз я знаю рівно те, що прочитав зранку в інтернеті. Окей, навіть без остаточних висновків – мені це ні**я не подобається", – написав Бігус.

У повідомленні Bihus.info йдеться про те, що самотужки гроші чоловіку не збирали, а лише медійно підтримували збори.

"Конкретно по Назарію – наявність в нього смертельної і невиліковної хвороби сумнівів не викликала. На той момент, коли ми взяли постити на його підтримку, це вже зробили багато великих медійних майданчиків. Власне, через них він до нас і звернувся. Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". Ну і таки ж за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія. Так як ми не збираємо гроші, а медійно підтримуємо, "звести всі його збори" в нас не було можливості", – вказано у повідомленні Bihus.info.

Журналіст УП Михайло Ткач також показав, як Назарій Гусаков вимагав у нього підтримки зі збором, маніпулюючи своїм станом здоров'я. Ткач вибачився перед аудиторією і визнав, що чекати якихось звітів від Гусакова даремно та підкреслив, що у справі шахрайські дії очевидні.

Крім того, тяжко хворий Назарій Гусаков намагався шантажем отримати підтримку львівського тютюнового контрабандиста Григорія Козловського, але той його проігнорував. Натомість Назарій обіцяв влаштувати йому медійну розправу.

Що сам Гусаков говорить про ситуацію?

Після цього як у соцмережах підняли скандал, Назарій сам закликав йому не донатити, адже раптом з'явилась можливість отримати більше безкоштовних ліків від міста.

Перше публічне пояснення з моменту скандалу він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Будь ласка, не донатьте мені. Я ні на що не збираю зараз і бачу, що якісь кошти продовжують надходити", – написав він.

Також Назарій Гусаков заявив журналістам місцевого видання, що купував ліки неофіційно, тому чеки надати не може. У кого купує ліки теж не сказав: "Я не можу публічно сказати ім’я тих людей, бо то так…"

"Хтось може мені допомогти банкою, двома, то я купую і пейпалом оплачую чи криптою, чи готівкою, якщо то у Львові чи переказом.. бабуся ходить переказувати через термінали", – додав Гусаков.

Чоловік додав, що уже давно не грає у азартні ігри та очікує поки бухгалтери підготують йому звіти.

"Переважно, весь час ліки закуповувалися не офіційно, у моїй ситуації я намагаюся економити як можу. Найбільша моя помилка, що я не розділяв свої кошти і кошти, які мені люди допомагали персонально і на зборах. Воно все в перемішку. Я ніколи не думав, що мені треба буде давати звіт за своє здоров’я. Оце, напевно, мій найбільший косяк в тому, що я сам не можу розібратися в тих звітах", – сказав Гусаков.

Раніше УНН передав, що у справі Гусакова встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Також стало відомо, що Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.