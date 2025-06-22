Збір коштів для Гусакова: Національна поліція відкрила два кримінальні провадження

Правоохоронці повідомили про відкриття двох кримінальних справ щодо львів’янина Назарія Гусакова та організації збору коштів на лікування.

Передає УНН із посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Одразу дві кримінальні справи відкрито щодо зборів на лікування львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА).

Згідно з інформацією Національної поліції України, наразі розпочато два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова, який заявляв про потребу закупівлі дороговартісного препарату лікування СМА.

Вказується, що раніше в соцмережах та медіа активно поширювали інформацію про критичну потребу у ліках для Назарія Гусакова - це сприяло залученню широкої підтримки та коштів. Втім нещодавно користувачі соцмереж висловили занепокоєння через відсутність звітності.

За даними МВС, було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Нагадаємо

УНН передавав, що у справі Гусакова встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Також стало відомо, що Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.