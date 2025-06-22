Збір коштів для Гусакова: Національна поліція відкрила два кримінальні провадження

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
16:24 • 6868 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
15:59 • 18837 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
15:12 • 26170 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 47612 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 136503 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 122724 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 219592 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 126799 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 138631 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 286091 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.1м/с
61%
747мм
Популярнi новини
Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський22 червня, 09:02 • 22442 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ22 червня, 09:22 • 47394 перегляди
Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою12:44 • 18258 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти13:42 • 88897 перегляди
Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення 15:39 • 10372 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 219613 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 286106 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 240383 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 170759 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 219824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 54889 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 136544 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 60179 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 64308 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 71115 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

Збір коштів для Гусакова: Національна поліція відкрила два кримінальні провадження

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів на лікування львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу в дороговартісному препараті. Користувачі соцмереж висловили занепокоєння через відсутність звітності, тоді як Гусаков залишив Україну.

Збір коштів для Гусакова: Національна поліція відкрила два кримінальні провадження

Правоохоронці повідомили про відкриття двох кримінальних справ щодо львів’янина Назарія Гусакова та організації збору коштів на лікування.

Передає УНН із посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Одразу дві кримінальні справи відкрито щодо зборів на лікування львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА).

Згідно з інформацією Національної поліції України, наразі розпочато два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова, який заявляв про потребу закупівлі дороговартісного препарату лікування СМА.

Вказується, що раніше в соцмережах та медіа активно поширювали інформацію про критичну потребу у ліках для Назарія Гусакова - це сприяло залученню широкої підтримки та коштів. Втім нещодавно користувачі соцмереж висловили занепокоєння через відсутність звітності.

За даними МВС, було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. 

Нагадаємо

УНН передавав, що у справі Гусакова встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Також стало відомо, що Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Львів
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9