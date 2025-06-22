Справа зборів на користь Назарія Гусакова: МВС встановлює коло причетних та постраждалих

Міністр внутрішніх справ України у доповіді президенту України Володимиру Зеленському вказав, що у справі Гусакова й можливих випадків шахрайства тривають перевірки, за якими вже виявлено низку результатів. Водночас найпершими темами у доповіді керівника МВС України були дії Нацгвардії, використання дронів та боротьба з російськими мафіозними осередками.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України.



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Доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Окрема частина стосувалася "скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства", вказується у дописі на сторінці Володимира Зеленського.

Наразі тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.

За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини. - повідомив президент Зеленський из посиланням на інформацію керівника МВС Ігоря Клименка.

Водночас, президент Зеленський наголосив, що ключовими темами доповіді було наступне:

Перше: дії підрозділів Національної гвардії України на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій.

Друге: протидія злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі".

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