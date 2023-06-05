Уряд розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів України розширив список товарів та послуг благодійної допомоги, на які волонтери можуть збирати гроші без оподаткування. Про це йдеться в постанові уряду від 2 червня, пише УНН.
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Так, до оновленого списку товарів та послуг, на які можна збирати кошти без сплати податків, потрапили, зокрема, літальні апарати, апаратура для зв’язку та дистанційного керування, навігаційні прилади.
Також цифрові камери, лінзи та об’єктиви камер, оптичні прилади, двигуни, батареї та акумулятори, парашути.
Окрім того, до списку включили субпідрядні роботи як частину виробництва безпілотних літальних апаратів, ремонт та технічне обслуговування безпілотних літальних апаратів.
Що передувало
Раніше співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович написала у Facebook про законодавчу норму, яка дозволяє стягувати податки із волонтерської допомоги для ЗСУ.
"Навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити і акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік. Ви вже здогадались, що в цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів", - написала Шипович.
Нагадаємо
У квітні Верховна Рада розширила пільгове оподаткування низки товарів, які ввозяться для захисників та оборони.