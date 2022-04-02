Волонтерам здешевили ввезення в Україну автомобілів та безпілотників для військових

Деталі

Як зазначається, ухвалені зміни до Податкового кодексу України (законопроект №7234) спрямовані на здешевлення вартості продукції, необхідної для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.

Як розповіла перший заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк, ухвалені зміни полегшать життя волонтерам та всім благодійникам.

Відтепер до переліку таких товарів та продукції внесено, зокрема:



нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та шоломів



прокат плоского з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше для виготовлення бронежилетів



скла безпечного, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове



оптичні прилади для спостереження



апаратура для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин і приладдя, що класифікуються у товарній підкатегорії



безпілотні літальні апарати без озброєння



метеостанції



броньовані автомобілі та легкових автомобілів, інших моторних транспортних засобів, призначених переважно для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції), включаючи вантажопасажирські



“Наразі дані товари уже постачаються за рахунок пожертв громадян України та інших країн до силових структур поза межами оборонного замовлення, що суттєво зменшує час отримання відповідних товарів бойовими підрозділами”, – підкреслила Величко-Трифонюк.

Доповнення

Верховна Рада 1 квітня ухвалила низку законопроектів, які стосуються фінансової сфери та оподаткування.