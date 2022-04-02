Волонтерам здешевили ввезення в Україну автомобілів та безпілотників для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Верховна Рада розширила пільгове оподаткування низки товарів, які ввозяться для захисників та оборони, повідомили у Мінветеранів, пише УНН.
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Як зазначається, ухвалені зміни до Податкового кодексу України (законопроект №7234) спрямовані на здешевлення вартості продукції, необхідної для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.
Як розповіла перший заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк, ухвалені зміни полегшать життя волонтерам та всім благодійникам.
Відтепер до переліку таких товарів та продукції внесено, зокрема:
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- нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та шоломів
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- прокат плоского з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше для виготовлення бронежилетів
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- скла безпечного, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове
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- оптичні прилади для спостереження
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- апаратура для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин і приладдя, що класифікуються у товарній підкатегорії
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- безпілотні літальні апарати без озброєння
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- метеостанції
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- броньовані автомобілі та легкових автомобілів, інших моторних транспортних засобів, призначених переважно для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції), включаючи вантажопасажирські
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“Наразі дані товари уже постачаються за рахунок пожертв громадян України та інших країн до силових структур поза межами оборонного замовлення, що суттєво зменшує час отримання відповідних товарів бойовими підрозділами”, – підкреслила Величко-Трифонюк.
Доповнення
Верховна Рада 1 квітня ухвалила низку законопроектів, які стосуються фінансової сфери та оподаткування.