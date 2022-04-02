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Волонтерам удешевили ввоз в Украину автомобилей и беспилотников для военных

Киев • УНН

 • 284864 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Верховная Рада расширила льготное налогообложение ряда товаров, которые ввозятся для защитников и обороны, сообщили в Минветеранов, пишет УНН.

Волонтерам удешевили ввоз в Украину автомобилей и беспилотников для военных

Детали

Как отмечается, принятые изменения в Налоговый кодекс Украины (законопроект №7234) направлены на удешевление стоимости продукции, необходимой для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф.

Как рассказала первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк, принятые изменения облегчат жизнь волонтерам и всем благотворителям.

Теперь в перечень таких товаров и продукции внесены, в частности:

  • Нитки и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов и шлемов
  • Прокат плоской из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более для изготовления бронежилетов
  • Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное
  • Оптические приборы для наблюдения 66
  • Аппаратура для передачи и приема голоса, изображений и другой информации, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, аппаратура прослушивания направленного действия, радиостанции ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона военного назначения, разведывательно-сигнальной аппаратуры, их частей и принадлежностей, которые классифицируются в товарной подкатегории
  • Беспилотные летательные аппараты без вооружения
  • Метеостанции
  • Бронированные автомобили и легковые автомобили, другие моторные транспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции), включая грузопассажирские

"Сейчас данные товары уже поставляются за счет пожертвований граждан Украины и других стран в силовые структуры за пределами оборонного заказа, что существенно уменьшает время получения соответствующих товаров боевыми подразделениями”, - подчеркнула Величко-Трифонюк.

Дополнение

Верховная Рада 1 апреля приняла ряд законопроектов, которые касаются финансовой сферы и налогообложения.

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