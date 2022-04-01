Рада ухвалила гарантування 100% банківських вкладів на час війни

Деталі

Гетманцев повідомив, що сьогодні депутати ухвалили наступні законопроекти:



Законопроект № 5542-1, який передбачає:





гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.

через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень



№7232 щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою-агресором, який передбачає застосування при оподаткуванні в Україні міжнародних компаній, підрозділи яких продовжують працювати в РФ, коефіцієнту 1,5 до ставок податку на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно (за основу);



№7233 щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення (за основу);



№7234 щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану, який, серед іншого, передбачає зняття обмежень щодо обсягів доходу як підстави для реєстрації платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2%, визначення особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств при переході на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 2% і при відновленні сплати податку після переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну.



Доповнення

Парламентський комітет з питань податкової політики рекомендував Верховній Раді схвалити закон щодо гарантування 100% банківських вкладів фізичним особам на час воєнного стану.

Президент Зеленський вказував, що з метою стимулювання економіки України буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян.