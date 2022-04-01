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Рада одобрила гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Киев • УНН

 • 103129 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект № 5542-1, который предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения. Об этом сообщил в Telegram председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Рада одобрила гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Детали

Гетманцев сообщил, что сегодня депутаты приняли следующие законопроекты:

  • Законопроект № 5542-1, который предусматривает:
  • Гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения.
  • Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 000 гривен.
  • №7232 о налогообложении субъектов хозяйствования, связанных экономическими узами с государством-агрессором, который предусматривает применение при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в рф, коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество (за основу);
  • №7233 относительно взимания единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения (за основу);
  • №7234 относительно администрирования отдельных налогов в период военного, чрезвычайного положения, который, среди прочего, предусматривает снятие ограничений по объемам дохода в качестве основания для регистрации плательщиком единого налога третьей группы по ставке 2%, определение особенностей налогообложения налогом на прибыль предприятий при переходе на уплату единого налога третьей группы по ставке 2% и при восстановлении уплаты налога после перехода с упрощенной системы налогообложения на общую.

Дополнение

Парламентский комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о гарантировании 100% банковских вкладов физическим лицам на время военного положения.

Президент Зеленский указывал, что с целью стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантировании 100% вкладов граждан.

Украинские Национальные Новости

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