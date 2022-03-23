Комітет ВР підтримав гарантування 100% банківських вкладів на час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Парламентський комітет з питань податкової політики рекомендував Верховній Раді схвалити закон щодо гарантування 100% банківських вкладів фізичним особам на час воєнного стану. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram, пише УНН.
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"Комітет рекомендував ВР України прийняти законопроект № 5542-1, який передбачає:
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- гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні;
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- збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами до 600 000 гривень з дня, наступного за днем завершення воєнного стану в Україні", - повідомив Гетманцев.
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Деталі
Також нардеп повідомив, що комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроект № 7190, що передбачає:
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- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами. Така пільга не поширюється на товари, які мають походження з держави - агресора;
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- за рішенням КМУ дозволяти протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без надання митникам дозвільних документі;
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- призупинення реєстрації платником ПДВ, для нових платників єдиного податку на час воєнного стану, замість анулювання. А дата переходу на спрощену систему є дата визначена у заяві;
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- продовження з трьох до шести місяців термін протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка не була подана;
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- звільнення від ПДВ операції з ввезення товарів «спрощенцями» 1-3 груп;
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- звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій за 2021 та 2022 роки.
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Президент Зеленський вказував, що з метою стимулювання економіки України буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян.