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Комитет ВР поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Киев • УНН

 • 110687 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о гарантировании 100% банковских вкладов физическим лицам на время военного положения. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев в Telegram, пишет УНН.

Комитет ВР поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Цитата

"Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект № 5542-1, который предусматривает:

  • Гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине;
  • Увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 000 гривен со дня, следующего за днем завершения военного положения в Украине", - сообщил Гетманцев.

Детали

Также нардеп сообщил, что комитет рекомендовал парламенту принять законопроект № 7190, что предусматривает:

  • Освобождение импорта от пошлин и НДС товаров, ввозимых предприятиями, а также освобождение от таможенных платежей транспортных средств, которые ввозятся гражданами. Такая льгота не распространяется на товары, имеющие происхождение из государства-агрессора;
  • По решению КМУ разрешать в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов;
  • Приостановление регистрации плательщиком НДС, для новых плательщиков единого налога на время военного положения вместо аннулирования. А датой перехода на упрощенную систему является дата определена в заявлении;
  • Продление с трех до шести месяцев срока, в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;
  • Освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;
  • Освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.

Ранее

Президент Зеленский указывал, что с целью стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантирование 100% вкладов граждан.

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