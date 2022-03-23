Комитет ВР поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Цитата

"Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект № 5542-1, который предусматривает:



Гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине;



Увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 000 гривен со дня, следующего за днем завершения военного положения в Украине", - сообщил Гетманцев.



Детали

Также нардеп сообщил, что комитет рекомендовал парламенту принять законопроект № 7190, что предусматривает:



Освобождение импорта от пошлин и НДС товаров, ввозимых предприятиями, а также освобождение от таможенных платежей транспортных средств, которые ввозятся гражданами. Такая льгота не распространяется на товары, имеющие происхождение из государства-агрессора;



По решению КМУ разрешать в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов;



Приостановление регистрации плательщиком НДС, для новых плательщиков единого налога на время военного положения вместо аннулирования. А датой перехода на упрощенную систему является дата определена в заявлении;



Продление с трех до шести месяцев срока, в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;



Освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;



Освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.



Ранее

Президент Зеленский указывал, что с целью стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантирование 100% вкладов граждан.