В Україні на час воєнного стану запроваджують кредити бізнесу під 0% та гарантування 100% вкладів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З метою стимулювання економіки України буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялися цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики, проекту рішення", – сказав Володимир Зеленський, якого цитує пресслужба.
Деталі
За словами Глави держави, уряд уже підготував рішення про розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми “5-7-9%”.
"Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою", – пояснив він.
Окрім цього, Кабінет міністрів невдовзі проголосує за масштабне скорочення регуляцій.
"Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні діятиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш", – зазначив Глава держави.
Доповнення
Раніше ВР ухвалила законопроект №7137-д про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану.
Також Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптовалютного ринку в Україну.