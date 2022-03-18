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В Украине на время военного положения вводят кредиты бизнесу под 0% и гарантирование 100% вкладов

В Украине на время военного положения вводят кредиты бизнесу под 0% и гарантирование 100% вкладов

Киев • УНН

 • 298272 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. С целью стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантирование 100% вкладов граждан. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", - сказал Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

Детали

По словам Главы государства, правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы “5-7-9%”.

"Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Далее будет минимальная ставка - 5%. А общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", - пояснил он.

Кроме этого, Кабинет министров вскоре проголосует за масштабное сокращение регуляций.

"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Лишь те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Итак, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет действовать декларативный принцип: объявил о начале деятельности - и свободно работаешь", - отметил Глава государства.

Дополнение

Ранее ВР приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т.ч. отмене налогообложения топлива и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, который предусматривает легализацию криптовалютного рынка в Украине.

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