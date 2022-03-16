В Україні легалізували криптовалюту. Зеленський підписав закон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптовалютного ринку в Україну. Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
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“Сьогодні Президент підписав закон "Про віртуальні активи". Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні”, - йдеться в повідомленні.
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Як заявляють у Мінцифри, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім цього, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.
Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Додамо
Як повідомляв УНН, з початку повномасштабного вторгнення Росії уряду та неурядовим організаціям України надійшло 33,8 мільйона доларів у цифровій валюті. Компанія Elliptic, що відстежує транзакції з криптовалютою, повідомила, третину від усієї суми країна отримала у вівторок, 1 березня.
Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки країни.