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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4974 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні легалізували криптовалюту. Зеленський підписав закон

В Україні легалізували криптовалюту. Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 175184 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптовалютного ринку в Україну. Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні Президент підписав закон "Про віртуальні активи". Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як заявляють у Мінцифри, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім цього, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.

Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Додамо

Як повідомляв УНН, з початку повномасштабного вторгнення Росії уряду та неурядовим організаціям України надійшло 33,8 мільйона доларів у цифровій валюті. Компанія Elliptic, що відстежує транзакції з криптовалютою, повідомила, третину від усієї суми країна отримала у вівторок, 1 березня.

Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки країни.

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