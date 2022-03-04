Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки країни

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"Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки України. Неймовірна єдність перед зазіханням Путіна на свободу та демократію. Цього тижня очікуємо на рахунку вже 100 млн доларів. Перемога за нами!" - написав Федоров.

Раніше

Як повідомляв УНН, з початку повномасштабного вторгнення Росії уряду та неурядовим організаціям України надійшло 33,8 мільйона доларів у цифровій валюті. Компанія Elliptic, що відстежує транзакції з криптовалютою, повідомила, третину від усієї суми країна отримала у вівторок, 1 березня.