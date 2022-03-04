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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки країни

Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки країни

Київ • УНН

 • 111383 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки країни. Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

"Криптофонд України за тиждень зібрав 50 млн доларів у криптовалюті для підтримки України. Неймовірна єдність перед зазіханням Путіна на свободу та демократію. Цього тижня очікуємо на рахунку вже 100 млн доларів. Перемога за нами!" - написав Федоров.

Раніше

Як повідомляв УНН, з початку повномасштабного вторгнення Росії уряду та неурядовим організаціям України надійшло 33,8 мільйона доларів у цифровій валюті. Компанія Elliptic, що відстежує транзакції з криптовалютою, повідомила, третину від усієї суми країна отримала у вівторок, 1 березня.

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